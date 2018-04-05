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ASO’da seçim heyecanı

Giriş Tarihi: 5.4.2018
ASO’da seçim heyecanı
Ankara Sanayi Odası (ASO) meslek komitesi ve meclis üyelerinin belirleneceği seçimlerin birinci aşaması başladı. ASO binasında yapılan seçimler için 35 sandık kurulurken, Başkan , elektrik sanayisi komitesinin belirleneceği 21 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Özdebir, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, seçimi demokrasi şenliği olarak tanımlayarak, meslek komitesi üyelerinin tatlı bir rekabet içinde oylarını kullandıklarını söyledi. Özdebir, "Kan tazelemeyle beraber inşallah yeni oluşacak yönetim, daha şevkle ve metal yorgunluğu olmadan çalışmalarına devam edecek." dedi. Birçok sandıkta tek liste için oy kullanılırken, elektrik sanayii komitesi için iki listenin yarıştığı öğrenildi.
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ASO’da seçim heyecanı
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