AVM’lere yangın sistemi

Dünyanın gelişmiş ülkelerinde uygulanmakta olan "Yangın
İhbar Sistemi", ilk etapta insanların yoğunlukla bulunduğu alışveriş merkezleri, büyük binalar, eğlence mekanları, kapalı spor salonlarıyla entegreli olacak. "Yangın İhbar Sistemi", yangının karakteristik özellikleri duman, ısı, gaz kaçağı veya alevleri algılayarak, erken uyarı sağlayacak. Sistem, yangının çıktığı noktayı anında özel sinyallerle İtfaiye Kontrol Merkezi'ne ulaştırarak, daha hızlı müdahale imkanı sağlayacak. Ankara
İtfaiyesi'nin itfaiyecilik alanında dünyadaki tüm yenilikleri ve gelişmeleri takip ederek uygulamaya geçirdiğine dikkat çeken Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Celil Sipahi, "Yangın İhbar Sistemi"nin devreye girmesiyle, başkentte yangınla mücadelenin daha etkin şekilde gerçekleştirileceğini söyledi. "AVM"LERDE BAŞLAYACAK
"Yangın İhbar Sistemi" ilk olarak başkentteki tüm alışveriş merkezlerinde (AVM) yasal zorunluluk olarak kullanılmaya başlayacak. Yasal çerçevede AVM yönetimlerinin görevlendireceği özel görevliler de yangın önlemleri konusunda İtfaiye Daire Başkanlığı ile koordinasyon içinde çalışacak. "Yangın İhbar Sistemi", alışveriş merkezlerinde mevcut otomatik yangın algılama ve söndürme sistemlerinin kontrolü de sağlayacak. Bu mekanlarda bulunan otomatik yangın algılama ve söndürme sistemlerinin çalışır durumda olup olmadığını gösterecek sistem sayesinde bozuk ya da işlevsiz olanlar belirlenecek. ZAMAN KAYBI ÖNLENECEK
"Yangın İhbar Sistemi"yle yangına müdahalelerde panik ve değişik nedenlerle yangına müdahalede zaman kaybının önleneceğine vurgu yapan Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanı Celil Sipahi, "Yangın anında vatandaşların paniklemesi veya nasıl olsa itfaiyeye haber verilmiştir düşüncesi, yangın haberlerinin itfaiye merkezine ulaşmasını geciktiriyor. Haberin İtfaiye merkezine geç ulaşması da yangınla mücadeleyi olumsuz yönde etkiliyor. Bu da can ve mal güvenliği için tehdit oluşturuyor" görüşünü belirtti.