Biri ‘Kanarya’ya diğeri ‘Aslan’a

Osmanlıspor
, Spor Toto Süper Lig'in 28.
haftasında Pazar
günü deplasmanda Fenerbahçe
ile oynayacağı maçın hazırlıklarına
bir günlük iznin ardından
başladı. Batıkent Tesisleri'nde
teknik direktör İrfan Buz
yönetiminde
yapılan antrenman 1
saat
sürdü. Atiker Konyaspor'a
karşı
forma giyen oyuncular yenilenme
antrenmanı yaparken, tedavilerine
devam edilen Özer Hurmacı
ve Payam Sadeghian
takımdan
ayrı çalıştı. Gençlerbirliği
de, Spor Toto Süper Lig'in 28.
haftasında Pazartesi
günü sahasında yapacağı Galatasaray
maçının hazırlıklarına
devam etti. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde
teknik direktör Ümit Özat
yönetiminde yapılan antrenmana
ısınma koşusu ve hareketleriyle
başlayan futbolcular, daha
sonra taktik çalışmaya geçti.