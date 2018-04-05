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Biri ‘Kanarya’ya diğeri ‘Aslan’a

Giriş Tarihi: 5.4.2018
Biri ‘Kanarya’ya diğeri ‘Aslan’a
Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı. Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör İrfan Buz yönetiminde yapılan antrenman 1 saat sürdü. Atiker Konyaspor'a karşı forma giyen oyuncular yenilenme antrenmanı yaparken, tedavilerine devam edilen Özer Hurmacı ve Payam Sadeghian takımdan ayrı çalıştı. Gençlerbirliği de, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Pazartesi günü sahasında yapacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Ümit Özat yönetiminde yapılan antrenmana ısınma koşusu ve hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra taktik çalışmaya geçti.
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Biri ‘Kanarya’ya diğeri ‘Aslan’a
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