Destanın müzesi 1 yılda tamam FETÖ’nün 15 Temmuz’da kalkıştığı darbe girişiminin merkez üssü olan Kahramankazan’a inşa edilecek müze için ilk kazma vuruldu. Müze 1 yıl içinde tamamlanacak





ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile biri Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önüne inşa edilecek olan müzelerden bir diğeri ise Kahramankazan'a yapılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kahramankazan Belediyesi koordinesinde yapılacak olan 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi'nin temeli için hafriyat çalışmaları başladı. İş makinelerinin çalışmaya başladığı müzeyle ilgili açıklamalarda bulunan Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk müzenin bir yıl içeresinde tamamlanacağını ifade etti. 15 Temmuz Müzesi ile ilgili çalışmaların son sürat devam ettiğini dile getiren Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk SABAH



ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Ertürk ayrıca, "Kahramankazanlıların ve tüm Türk milletinin Çanakkale ruhuyla, hiçbir şey beklemeden canlarını ortaya koyarak verdikleri bu destansı mücadeleyi unutmayacağız, unutturmayacağız. Kahramankazan'daki ve Türkiye genelindeki tüm şehitlerimiz ve gazilerimizin anıları ve yaptıkları kahramanlık bu müze ile gelecek nesillere aktarılacak. Bu projenin hayata geçirilmesi için emek harcayan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Binali Yıldırım ve Kültür ve Turizm Bakanımız Numan Kurtulmuş'a tüm Kahramankazan halkı adına şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.



MODERN BİR YAPI OLACAK

Müze 10 bin metrekarelik alan üzerine kurulacak ve 3 bin 400 metrekarelik kapalı alana sahip olacak. 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşananların tüm gerçekliği ile anlatılacağı müzede, şehit ve gazilerin eşyalarının sergilenerek anılarının yaşatılacağı interaktif uygulamalar, darbe girişiminin engellenmesi sırasında kullanılan araç lastikleri, saman balyaları gibi materyallerin sergileneceği görsel sunumlar yer alacak. Modern bir yapıya sahip olacak müze, aynı zamanda bir kültür merkezini de içinde barındıracak. Yapıda kalıcı ve geçici sergi salonları ile konferans salonları, kütüphane, kafe, restoran, hediyelik eşya bölümü, sinevizyon gösterim alanı ve çocuk atölyesi gibi bölümler de bulunacak. GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN BUGÜN NELER OLDU FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe kalkışmasına 'dur' demek için 4'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'na giden binlerce Kazanlı, başkenti bombalayan F-16'lara karşı göğsünü siper etti. O gece 9 Kazanlı orada şehit düşerken 92 kişi ise yaralanarak gazi olmuştu. Kazan'daki destanın ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alınan kararla ilçeye 'Kahraman' unvanı verilmişti. Şimdi bu destanın yaşandığı Kahramankazan'a o geceyi anlatan 15 Temmuz Müzesi inşa ediliyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile biri Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önüne inşa edilecek olan müzelerden bir diğeri ise Kahramankazan'a yapılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kahramankazan Belediyesi koordinesinde yapılacak olan 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi'nin temeli için hafriyat çalışmaları başladı. İş makinelerinin çalışmaya başladığı müzeyle ilgili açıklamalarda bulunan Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk müzenin bir yıl içeresinde tamamlanacağını ifade etti. 15 Temmuz Müzesi ile ilgili çalışmaların son sürat devam ettiğini dile getiren Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk SABAH Ankara 'ya yaptığı açıklamada, " O gece şehit olan kahramanlarımızın yakınları ile görüşüyoruz. Onların eşyalarını hatıralarını burada yaşatacağız. Önemli olan 15 Temmuz'u bundan sonraki kuşaklara en iyi şekilde anlatılması için çalışıyoruz. Bu konu üzerine hassasiyetle duruyoruz. İnşallah müze 1 yıl içerisinde tamamlanacak" görüşünü belirtti.Ertürkayrıca, "Kahramankazanlıların ve tüm Türk milletinin Çanakkale ruhuyla, hiçbir şey beklemeden canlarını ortaya koyarak verdikleri bu destansı mücadeleyi unutmayacağız, unutturmayacağız. Kahramankazan'daki ve Türkiye genelindeki tüm şehitlerimiz ve gazilerimizin anıları ve yaptıkları kahramanlık bu müze ile gelecek nesillere aktarılacak. Bu projenin hayata geçirilmesi için emek harcayan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Binali Yıldırım ve Kültür ve Turizm Bakanımız Numan Kurtulmuş'a tüm Kahramankazan halkı adına şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.Müze10 bin metrekarelik alan üzerine kurulacak ve 3 bin 400 metrekarelik kapalı alana sahip olacak. 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşananların tüm gerçekliği ile anlatılacağı müzede, şehit ve gazilerin eşyalarının sergilenerek anılarının yaşatılacağı interaktif uygulamalar, darbe girişiminin engellenmesi sırasında kullanılan araç lastikleri, saman balyaları gibi materyallerin sergileneceği görsel sunumlar yer alacak. Modern bir yapıya sahip olacak müze, aynı zamanda bir kültür merkezini de içinde barındıracak. Yapıda kalıcı ve geçici sergi salonları ile konferans salonları, kütüphane, kafe, restoran, hediyelik eşya bölümü, sinevizyon gösterim alanı ve çocuk atölyesi gibi bölümler de bulunacak.