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İlk maç Ruslar’ın

Ziraat Bankası, CEV Kupası finalinde Belgorod’a deplasmanda 3-0 mağlup oldu

Giriş Tarihi: 5.4.2018
İlk maç Ruslar’ın
Ülkemizi 2018 Erkekler CEV Kupası'nda temsil eden Ziraat Bankası, final ilk maçında deplasmanda Rusya'nın Belogorie Belgorod takımına 25-13, 25-15 ve 25-14'lük setlerle 3-0 mağlup oldu.Bu müsabakanın rövanşı ise 10 Nisan Salı günü, saat 19.00'da, başkent Ankara'da TVF Salonu'nda oynanacak.
HAKEMLER: Eldar Zulfugarov (Azerbaycan), Ivan Momirov (Bulgaristan)
SALON: Sports Palace Cosmos
BELOGORIE BELGOROD: Nikolov, Poroshin, Iereshchenko, Muserskiy, Bakun, Tetyukhin, Obmochaev (L) (Eremin (L), Safonov)
ZİRAAT BANKASI: Ulaş, Kurek, Emre, Konarski, Antonov, Koray, Volkan (L) (Vefa, Enes, Cacic)
SETLER: 25-13, 25-15, 25-14
SÜRE: 68 dakika (21',25',22')
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İlk maç Ruslar’ın
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