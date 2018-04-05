İlk maç Ruslar’ın

Ülkemizi 2018 Erkekler CEV Kupası'nda
temsil eden Ziraat Bankası
,
final ilk maçında deplasmanda Rusya'nın Belogorie Belgorod
takımına 25-13
, 25-15
ve 25-14'lük
setlerle 3-0
mağlup oldu.Bu müsabakanın
rövanşı ise 10 Nisan Salı
günü, saat 19.00'da
,
başkent Ankara'da TVF Salonu'nda
oynanacak. HAKEMLER
: Eldar Zulfugarov (Azerbaycan), Ivan Momirov (Bulgaristan) SALON
: Sports Palace Cosmos BELOGORIE BELGOROD:
Nikolov, Poroshin, Iereshchenko, Muserskiy, Bakun, Tetyukhin, Obmochaev (L) (Eremin (L), Safonov) ZİRAAT BANKASI:
Ulaş, Kurek, Emre, Konarski, Antonov, Koray, Volkan (L) (Vefa, Enes, Cacic) SETLER:
25-13, 25-15, 25-14 SÜRE:
68 dakika (21',25',22')