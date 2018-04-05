Kavga sonrası disipline

Spor Toto 1. Lig'in 29.
hafta karşılaşmasında Denizlispor
ile MKE Ankaragücü
arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısının uzatma dakikalarında protokol tribünün kavga çıkmış, kavga sonrası Denizlispor Başkan Yardımcısı Taner Atilla
ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Bu maçta MKE Ankaragücü
takımı, taraftarların sebep olduğu saha olayları ve çirkin tezahürat nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na
(PFDK
) sevk edildi. MKE Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner de Denizlispor
maçındaki "Saldırıları" nedeniyle ve kulübün futbolcusu Alihan Kubalas'ta
"Sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ya
sevk edildi.