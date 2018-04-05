Kavga sonrası disipline

BUGÜN NELER OLDU

hafta karşılaşmasındailearasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısının uzatma dakikalarında protokol tribünün kavga çıkmış, kavga sonrasıambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Bu maçtatakımı, taraftarların sebep olduğu saha olayları ve çirkin tezahürat nedeniyle) sevk edildi.maçındaki "Saldırıları" nedeniyle ve kulübün futbolcusu"Sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniylesevk edildi.