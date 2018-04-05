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Kavga sonrası disipline

MKE gücü Başkanı Mehmet Yiğiner ve futbolcu Alihan Kubalas, 3-1’lik skorla tamamlanan Denizlispor maçından sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi

Giriş Tarihi: 5.4.2018
Kavga sonrası disipline
Spor Toto 1. Lig'in 29. hafta karşılaşmasında Denizlispor ile MKE Ankaragücü arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısının uzatma dakikalarında protokol tribünün kavga çıkmış, kavga sonrası Denizlispor Başkan Yardımcısı Taner Atilla ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Bu maçta MKE Ankaragücü takımı, taraftarların sebep olduğu saha olayları ve çirkin tezahürat nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. MKE Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner de Denizlispor maçındaki "Saldırıları" nedeniyle ve kulübün futbolcusu Alihan Kubalas'ta "Sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
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Kavga sonrası disipline
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