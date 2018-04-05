Olimpik yüzme havuzu tamamlanıyor

BUGÜN NELER OLDU

inşa edilen yarı olimpikkapalı yüzme havuzuhızlı bir şekilde tamamlanıyor.vemodern mimari ile tasarlananvebinası ile bölgeye yenibir siluet kazandıranyüzme havuzukat olarak inşa edildi.İçerisinde; asansör, baybayanspor salonu-fitnesssalonu, kafeterya,kişilik seyirci kapasiteliadet yarı olimpik kapalıyüzme havuzu,adet antrenman havuzu,adet çocuk havuzu,adet sauna- buharodası, giyinme ve soyunmakabinleri, duş velavabolar,adet sınıf/kurs odası,adet idariofis,adet sağlık odası,adet antrenör odası yeralacak. Ayrıcaaraçlıkaçık otoparkı bulunanbu projemimari motifleriyletasarlandı.