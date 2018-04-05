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Olimpik yüzme havuzu tamamlanıyor

Giriş Tarihi: 5.4.2018
Olimpik yüzme havuzu tamamlanıyor
Saray Mahallesi'ne Pursaklar Belediyesince inşa edilen yarı olimpik kapalı yüzme havuzu hızlı bir şekilde tamamlanıyor. Selçuklu ve modern mimari ile tasarlanan ve Kaymakamlık binası ile bölgeye yeni bir siluet kazandıran yüzme havuzu 4 kat olarak inşa edildi. İçerisinde; asansör, baybayan spor salonu-fitness salonu, kafeterya, 240 kişilik seyirci kapasiteli 1 adet yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, 1 adet antrenman havuzu, 1 adet çocuk havuzu, 2 adet sauna- buhar odası, giyinme ve soyunma kabinleri, duş ve lavabolar, 11 adet sınıf/ kurs odası, 4 adet idari ofis, 1 adet sağlık odası, 1 adet antrenör odası yer alacak. Ayrıca 69 araçlık açık otoparkı bulunan bu proje Selçuklu - Türk mimari motifleriyle tasarlandı.
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Olimpik yüzme havuzu tamamlanıyor
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