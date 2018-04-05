Olimpik yüzme havuzu tamamlanıyor

Saray Mahallesi'ne Pursaklar Belediyesince
inşa edilen yarı olimpik
kapalı yüzme havuzu
hızlı bir şekilde tamamlanıyor. Selçuklu
ve
modern mimari ile tasarlanan
ve Kaymakamlık
binası ile bölgeye yeni
bir siluet kazandıran
yüzme havuzu 4
kat olarak inşa edildi.
İçerisinde; asansör, baybayan
spor salonu-fitness
salonu, kafeterya, 240
kişilik seyirci kapasiteli 1
adet yarı olimpik kapalı
yüzme havuzu, 1
adet antrenman havuzu, 1
adet çocuk havuzu, 2
adet sauna- buhar
odası, giyinme ve soyunma
kabinleri, duş ve
lavabolar, 11
adet sınıf/
kurs odası, 4
adet idari
ofis, 1
adet sağlık odası, 1
adet antrenör odası yer
alacak. Ayrıca 69
araçlık
açık otoparkı bulunan
bu proje Selçuklu - Türk
mimari motifleriyle
tasarlandı.