Şampiyonluk Ankara’ya kaldı

Efeler Ligi Play-Off Final Etabı
ilk maçında Halkbank'a 3-0
mağlup olan Arkas Spor
, İzmir'de
oynanan 2.
maçta rakibini 3-2
mağlup etti.
Karşılaşmanın
ilk setinde teknik
molaya Arkas Spor 12-10
önde
girdi. 38
dakika süren ilk seti Arkas Spor 30-28
önde bitirdi.
İkinci setin başında Arkas Spor
etkili olsa da arka arkaya
sayılar bulan Halkbank
, teknik
molaya 12-10
önde
girdi. İzmir
ekibi,
ikinci seti de 26-24
önde kapattı.
Üçüncü sete ise konuk ekip
hızlı başladı. Ev sahibi ekibin
servislerde hata yapması
üzerine Halkbank
, teknik
molaya 12-10
önde gitti. Setin
son dakikalarında farkı açan Halkbank
seti 25-19
önde bitirerek
durumu 2-1'e
getirdi. FİNAL 7 NİSAN'DA
Karşılaşmanın dördüncü seti iki
takımın karşılıklı
sayılarıyla başladı.
Seyircisinin
de desteğini alan
Arkas Spor teknik
molaya 12-10 önde
girdi. Setin sonuna
doğru toparlanan
Halkbank
seti 25-23 galip
bitirdi. Maçın son
setinde üstünlük
kuran ev sahibi
ekip, seti 15-8
önde tamamladı.
Müsabakadan 3-2
galip ayrılan Arkas
Spor, final serisinde
1-1'lik beraberliği
yakaladı. 3
galibiyet alan ekibin
şampiyon olacağı
Final Etabı'nın
3. maçı 7 Nisan'da Ankara
'da...