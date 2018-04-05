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Şampiyonluk ’ya kaldı

Evinde 3-0 yendiği Arkas’a İzmir’de 3-2 mağlup olan Halkbank, şampiyonluğu ’daki maça bıraktı

Giriş Tarihi: 5.4.2018
Şampiyonluk Ankara’ya kaldı
Efeler Ligi Play-Off Final Etabı ilk maçında Halkbank'a 3-0 mağlup olan Arkas Spor, İzmir'de oynanan 2. maçta rakibini 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk setinde teknik molaya Arkas Spor 12-10 önde girdi. 38 dakika süren ilk seti Arkas Spor 30-28 önde bitirdi. İkinci setin başında Arkas Spor etkili olsa da arka arkaya sayılar bulan Halkbank, teknik molaya 12-10 önde girdi. İzmir ekibi, ikinci seti de 26-24 önde kapattı. Üçüncü sete ise konuk ekip hızlı başladı. Ev sahibi ekibin servislerde hata yapması üzerine Halkbank, teknik molaya 12-10 önde gitti. Setin son dakikalarında farkı açan Halkbank seti 25-19 önde bitirerek durumu 2-1'e getirdi.

FİNAL 7 NİSAN'DA
Karşılaşmanın dördüncü seti iki takımın karşılıklı sayılarıyla başladı. Seyircisinin de desteğini alan Arkas Spor teknik molaya 12-10 önde girdi. Setin sonuna doğru toparlanan Halkbank seti 25-23 galip bitirdi. Maçın son setinde üstünlük kuran ev sahibi ekip, seti 15-8 önde tamamladı. Müsabakadan 3-2 galip ayrılan Arkas Spor, final serisinde 1-1'lik beraberliği yakaladı. 3 galibiyet alan ekibin şampiyon olacağı Final Etabı'nın 3. maçı 7 Nisan'da 'da...
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Şampiyonluk Ankara’ya kaldı
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