Yenimahalle’de empati dersi

BUGÜN NELER OLDU

Yenimahalle Belediyesi Evrensel Değerler Çocuk Müzesi çocukların değişmez adresi olmayı sürdürüyor. Yaşayan bir müze konseptiyle çocukların eğitim hayatlarına renk katmak için çalışmaların sürdürüldüğü müzede dezavantajlı ve engelli çocuklarında eğitimleri için çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda Mitat Enç Görme Engelliler Ortaokulu öğrencileri proje kapsamında İbni Haldun İlkokulu öğrencilerinin rehberliğinde eğitim programlarına katıldılar.İbni Haldun İlkokulu ve Yenimahalle Belediyesi Engelliler Birimi tarafından ortak düzenlenen "Fakındaysan sorumlusun" projesi kapsamında öğrencilerin, engelliler hakkında bilgi sahibi olmaları, toplumda engelli bireylerle engelsiz bireyler arasında fark olmadığını gibi konularda bilinçlenmeleri amaçlanıyor. Bu kapsamda Evrensel Değerler Çocuk Müzesi farklı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. İki gruptan oluşan engelli ve engelsiz öğrenciler birlikte müze eğitim programlarına katıldılar. İbni Haldun İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencileri Mitat Enç Görme Engelliler Ortaokulu'ndan arkadaşlarına müze eğitimi boyunca rehberlik yaptılar. öğrencilerin kaynaştığı etkinlik renkli anlara sahne oldu.