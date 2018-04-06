3 okul 3 olay

İlk olay
Yenimahalle'de yaşandı. Yenimahalle Faruk Verimer İlkokulu çevresine dolaştığı iddia edilen siyah bir minibüsün çocuk kaçırma ihtimali olduğu iddia edildi. Bunun üzerine okul müdürü Erhan Tosunöz bir yazı yazarak öğretmen ve velileleri uyardı. Yazının ardından durumdan haberdar olan veliler paniğe kapıldı. 06 AY… plakalı minibüsün ise yapılan araştırmalar sonucu bir veliye ait olduğu ortaya çıktı. Ankara
Valiliği yaşananların ardından amirlerine bilgi vermeden yazı yazan ve velileri paniğe sürükleyen okul müdürü hakkında inceleme başlattı. İkinci olay
'Temizlik yapılmadı' iddiası
İkinci olay Çankaya'da meydana geldi. Çankaya'da yaşayan evli Serpil Ayarman, Valiliğe şikayet dilekçesi vererek iki oğlunun eğitim gördüğü Birlik Mahallesi'ndeki Ahmet Andiçen İlkokulu yöneticileri hakkında şikayetçi oldu. Dilekçesinde oğlu D.A.'nın bulunduğu 3-A sınıfının birinci dönem sonunda pislik içerisinde olduğunu anlatan Serpil Ayarman, sınıfın bağışların eksik yatırıldığı gerekçeli ile temizlenmediğini iddia etti. İdareciler ise çok sayıda bürokratın ve üst düzey yöneticilerin çocuklarının okuduğu okulda böyle bir olayın yaşanmasının mümkün olmadığını, bağış için çocuklara temizlik yaptırılmadığını öne sürdü. Üçüncü olay
Liseli öğrenciler bıçaklandı
Üçüncü okul olayı da yine Çankaya'da yaşandı. 4 Nisan'da Çankaya'da Anıttepe Anadolu Lisesi'nde öğretim gören E.Y., E.E.K., K.P. ve A.Y., sınıf arkadaşları tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. İddiaya göre olaydan bir gün önce iki gencin cep telefonlarına 'Okula gelme' yazılı mesajlar atıldı. Öğrenciler olaya anlam veremedi ve şaka zannedip bir şey olmamış gibi başlarına geleceklerden habersizce okula geldiler. Öğrenciler, daha sonra okulda sınıf arkadaşı oldukları 2 öğrencinin bıçaklı saldırısına uğradı. Sınıfa ilk giren E.Y., bir anda arkadaşlarının saldırısına uğrayarak ayağından yaralandı. Bu olayı kimseye söylememesi, aksi takdirde daha kötü şeyler olabileceği, öldürülebileceği yönünde tehditler alan E.Y., yarasının üzerine kendi imkanları ile tampon yapıp, öğle saatlerine kadar kimseye bir şey söylemedi. Saldırgan öğrenciler, daha sonra okulun konferans salonunda önünü kestikleri K.P.'yi yaralarken, E.K.K.'ya lavaboda, A.Y.'ye de sınıfta saldırıda bulundu. Psikolojileri bozuldu
Saldırgan öğrencilerden tehditler alan yaralı 4 çocuk, müdürün yanına giderek olayı anlattı. Okula gelen veliler, çocukları hemen hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan müdahalenin ardından darp raporu alan öğrenciler taburcu oldu. Yaralanan öğrencilerin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Psikolojisi bozulan öğrencilerin yeniden bir saldırıya uğrama korkusu yaşadıkları belirtildi. İlk saldırıya uğrayan ve bacağından yaralanan E.Y., "Okulda iki tane arkadaşımız tarafından ortada hiçbir sorun olmamasına rağmen bıçaklandık. Bizim o arkadaşlarla hiçbir sıkıntımız yoktu. Artık keyiflerince mi veya eğlenmek için mi, hiçbir fikrimiz yok. Üçümüze bıçak taktılar. Bir arkadaşımızın da ensesini çizdiler. Hepimizi farklı zamanlarda bıçakladılar. Bunların hepsi okulun içinde oldu. Okul müdürünün yanına gitmekten korktum. O arkadaşlarımız okulda çevresi olan tiplerdi. Bizde bundan korkarak ilk başta müdüre gitmedik " dedi. M.Ö. ve B.T. serbest kaldı
Yaşanan olayla ilgili SABAH Ankara'ya açıklamalarda bulunan yaralı öğrencilerden E.E.K'nin velisi "Bu çocukların belalı oldukları okul tarafından da biliniyor. Disipline gitmişler daha önce fakat ceza almamışlar. Ceza alsalardı buna yeltelenmezlerdi. Aynı sınıftan olan öğrenciler durduk yere bunları bıçaklıyorlar. Burada hem okul hem de saldırgan çocukların aileleri suçlu. Okul 800 öğrenciyi tek tek arayamayız diyor" dedi. Hastaneden darp raporu aldıklarını belirten öğrenciler ve velilerin, karakolda saldırgan çocukların velileri tarafından ikna edildiği öğrenildi. Gözaltına alınan M.Ö. ve B.T. şikayetler geri çekildiği için serbest bırakıldı.