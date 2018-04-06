Alara 5 kişiye hayat verdi

Okulunun Ankara
'ya düzenlediği gezide hocası Atilla G.'nin odasında intihar ettiği iddia edilen ve birkaç gün süren yaşam mücadelesini ardından hayatını kaybeden hukuku fakültesi öğrencisi Alara Karademir'in (20), organları beş kişiye can oldu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen Alara'nın 7 organı 5 hastaya başarıyla nakledildi. Genç kızın organları uzun süredir nakil bekleyen hastalara hayat verdi. Otel odasında baygın halde bulunduktan sonra hastaneye kaldırılan
Alara, günlerce burada yaşam mücadelesi verdi. Ailesi ve arkadaşları ondan gelecek iyi bir haberi beklerken genç kızın geçen günlerde beyin ölümü gerçekleşti ve hayata veda etti. Ailesi tarafından organlarının bağışlanması kararı alınan Alara'nın iki böbreği, karaciğeri, korneaları ve akciğeri uzun süredir organ nakli bekleyen 5 yetişkin hastaya nakledildi. Genç kızın kalbi dışında hemen hemen tüm organları hastalara şifa verdi. Artık üniversiteli Alara 5 kişide yaşayacak. ALARA YİNE UMUT OLDU
Arkadaşları tarafından 'oldukça çevreci, hayvansever ve iyilik dolu biri' olarak tanımlanan ve 20 yıllık yaşamı boyunca insanların mutluluğu için onlarca projede yer alan Alara Karademir, vefatıyla da umut oldu. Başkentte uzun süredir organ bekleyen ancak aradıkları organ bir türlü çıkmayan 5 hasta da Alara'nın organları ile yaşama tutundu. Söz konusu bağış ve ardından gerçekleşen nakil arkadaşları tarafından 'Alara yine umut oldu' sözleri ile karşılandı. EMNİYETTE ALARA MESAİSİ
Öte yandan 'İntihar' ettiği iddia edilen genç kızın ölümünün üzerindeki sır perdesini Adli Tıp'tan çıkacak rapor ve Ankara Emniyeti'nin incelemeleri aralayacak. Ailenin avukatları ve yakın çevresi tarafından iki rapor için umutlu bekleyiş sürerken, emniyet Alara'nın kaldığı otelin kayıtlarını ve ölümün ardındaki sırrı çözmek için ek mesai yapıyor. Özel olarak ilgilenilen Alara dosyasında, polis her detayın üzerinde hassasiyetle duruluyor. Yakın zamanda incelenmesi tamamlanacak olan otelin güvenlik kamerası kayıtlarının ardından genç kızın ölümü üzerindeki sır ve iddialara da aydınlanacak.