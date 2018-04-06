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’nın 48 kardeşi var

Giriş Tarihi: 6.4.2018
Ankara’nın 48 kardeşi var
Başkent 'nın, Avrupa'dan Uzakdoğu'ya, Amerika'dan Afrika'ya kadar çoğu başkent olmak üzere toplam 48 kardeş şehri bulunuyor. Ankara'nın özel olarak değer verdiği ve karşılıklı kültürel etkinlikler düzenlediği şehirlerin içinde Moskova'dan İslamabad'a, Pekin'den Niamey'e, Priştine'den Washington'a, Lefkoşa'dan Kabil'e kadar dünyanın dört bir tarafında kardeş şehri var. Uluslararası alanda gösterdiği başarılı çalışmalarla birçok ödül kazanan ve dünyanın diğer şehirlere esin kaynağı olan Ankara Büyükşehir Belediyesi, son olarak da Afrika'da bulunan Nijer'in başkenti Niamey ile kardeş şehir protokolü imzalayarak, bu konudaki liderliğini sürdürmeye devam ediyor.
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Ankara’nın 48 kardeşi var
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