Çanakkale destanı Keçiören’de canlandı

BUGÜN NELER OLDU

Keçiören Belediyesi, Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yıldönümü dolayısıyla 15 bin metrekarelik alana kurduğu Çanakkale Platosu'nda tarihe altın harflerle yazılan kahramanlık destanını bir kez daha canlandırıyor. Kartaltepe Kent Ormanı'ndaki Çanakkale Anıtı yanına kurulan platonun açılış törenle yapıldı. Soğanlı Dere Şehitliği sahnesinde, Gelibolu Yarımadası'nda bulunan şehitliğe torununu getiren yaşlı bir ninenin duyguları tasvir edilirken, Seyit Onbaşı sahnesinde iman gücü ve vatan sevgisiyle yüzlerce kiloluk top mermisini sırtlayan Seyit Onbaşı'nın kahramanlığı canlandırılıyor. Anafartalar Savunması sahnesinde ise Gazi Mustafa Kemal'in "Ben size hücum etmeyi değil, ölmeyi emrediyorum" sözleri ile özdeşleşen Conkbayırı Savunması konu ediliyor. Çanakkale Savaşı'nı anlatan resim sergisi ve savaştan günümüze kalan tarihi miras da sergileniyor. Platoyu gezenlere karavana bölümünde buğday çorbası ve somun ekmeği ikramı da yapılıyor. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "O kahramanlar vatanı kurtarmak için gittiler. Dönmeyi değil vatan için ölmeyi seçtiler" dedi.