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Çankaya GESK namağlup

Giriş Tarihi: 6.4.2018
Çankaya GESK namağlup
Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, Türkiye Az Görenler 1. Lig Futsal müsabakalarında ilk yarıyı namağlup lider olarak kapatmayı başardı. Birçok branşta aldığı başarılı sonuçlarla göz dolduran Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, futsalda da yoluna hız kesmeden devam ediyor. 26 Mart – 3 Nisan 2018 tarihleri arasında Afyon'da düzenlenen Türkiye Az Görenler 1. Lig Futsal müsabakalarında takımlar 7 maç yaptı. Çankaya GESK oynadığı maçlarda, Yenimahalle Belediyesi'ni 3-1, Turged'i 7-3, Malatya Yeşilyurt Belediyesi'ni 6-3, Konya Mevlana'yı 13-0, Bursa Nilüfer Belediyesi'ni 4-1, Trabzonspor'u 7-1, Eskişehirspor'u 13-2 mağlup etmeyi başardı.
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Çankaya GESK namağlup
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