Çankaya GESK namağlup

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü
, Türkiye Az Görenler 1. Lig Futsal
müsabakalarında ilk yarıyı
namağlup lider olarak kapatmayı başardı.
Birçok branşta aldığı başarılı sonuçlarla
göz dolduran Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü
, futsalda da yoluna
hız kesmeden devam ediyor. 26 Mart – 3 Nisan 2018
tarihleri arasında Afyon'da
düzenlenen Türkiye Az Görenler 1. Lig Futsal
müsabakalarında takımlar 7
maç
yaptı. Çankaya GESK
oynadığı maçlarda, Yenimahalle Belediyesi'ni 3-1
, Turged'i 7-3
, Malatya Yeşilyurt Belediyesi'ni 6-3
, Konya Mevlana'yı 13-0
, Bursa Nilüfer Belediyesi'ni 4-1
, Trabzonspor'u 7-1
, Eskişehirspor'u 13-2
mağlup etmeyi başardı.