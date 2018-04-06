Hem eğitim hem spor...

Kuruluşu 1839'a
kadar uzanan Jandarma Teşkilatı'nın
personel ihtiyacının karşılanmasına
yönelik ilk jandarma okulu, 1904'te Selanik'te
kuruldu. İstanbul
, İzmit
, Konya
ve Ankara'da
faaliyet gösteren
okul, 1997'de
şu an bulunduğu Şehit Korgeneral İsmail Selen Kışlası'na
taşınarak Jandarma Okullar Komutanlığı
adını aldı. FETÖ'nün 15 Temmuz
darbe girişiminin ardından Jandarma Okullar Komutanlığı
kapatılarak yerine 31 Temmuz 2016'da
yayımlanan 669
sayılı Kanun Hükmünde Kararname
ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi
kuruldu. Çankaya İncek Mahallesi'nde
bulunan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi
, Jandarma Genel Komutanlığı
ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın
adeta göz bebeği konumunda. Akademi içerisinde Eğitim Merkezi Komutanlığı
, Güvenlik Bilimleri Enstitüsü
, Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi
, Jandarma ve Sahil Güvenlik Meslek Yüksek Okulu
ile Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü
bulunuyor. Subay adayları Subay Eğitim Merkezi
(SUEM
) ve fakülte, astsubay adayları
ise Astsubay Eğitim Merkezi
(ASEM
) ve meslek
yüksek okulu bünyesinde teorik ve uygulamalı
eğitimlerden geçiriliyor. YETENEKLER GELİŞİYOR
Subay ve astsubaylar, Akademi bünyesinde bulunan sosyal tesislerden faydalanarak derslerin stresini atma imkanı buluyor. Akademide bulunan subay ve astsubayların sportif faaliyetlerde bulunmasına da büyük önem veriliyor. Askerler, akademinin sahip olduğu olimpik tesislerde yeteneklerini geliştiriyor.