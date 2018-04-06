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Hem eğitim hem spor...

Çankaya İncek Mahallesi’nde bulunan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın adeta göz bebeği konumunda

Giriş Tarihi: 6.4.2018
Hem eğitim hem spor...
Kuruluşu 1839'a kadar uzanan Jandarma Teşkilatı'nın personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik ilk jandarma okulu, 1904'te Selanik'te kuruldu. İstanbul, İzmit, Konya ve Ankara'da faaliyet gösteren okul, 1997'de şu an bulunduğu Şehit Korgeneral İsmail Selen Kışlası'na taşınarak Jandarma Okullar Komutanlığı adını aldı. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Jandarma Okullar Komutanlığı kapatılarak yerine 31 Temmuz 2016'da yayımlanan 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi kuruldu. Çankaya İncek Mahallesi'nde bulunan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın adeta göz bebeği konumunda. Akademi içerisinde Eğitim Merkezi Komutanlığı, Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Meslek Yüksek Okulu ile Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü bulunuyor. Subay adayları Subay Eğitim Merkezi (SUEM) ve fakülte, astsubay adayları ise Astsubay Eğitim Merkezi (ASEM) ve meslek yüksek okulu bünyesinde teorik ve uygulamalı eğitimlerden geçiriliyor.

YETENEKLER GELİŞİYOR
Subay ve astsubaylar, Akademi bünyesinde bulunan sosyal tesislerden faydalanarak derslerin stresini atma imkanı buluyor. Akademide bulunan subay ve astsubayların sportif faaliyetlerde bulunmasına da büyük önem veriliyor. Askerler, akademinin sahip olduğu olimpik tesislerde yeteneklerini geliştiriyor.
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