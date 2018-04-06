Hem eğitim hem spor...

BUGÜN NELER OLDU

Kuruluşukadar uzananpersonel ihtiyacının karşılanmasınayönelik ilk jandarma okulu,kuruldu.vefaaliyet gösterenokul,şu an bulunduğutaşınarakadını aldı.darbe girişiminin ardındankapatılarak yerineyayımlanansayılıilekuruldu.bulunanileadeta göz bebeği konumunda. Akademi içerisindeilebulunuyor.) ve fakülte, astsubay adaylarıise) ve meslekyüksek okulu bünyesinde teorik ve uygulamalıeğitimlerden geçiriliyor.Subay ve astsubaylar, Akademi bünyesinde bulunan sosyal tesislerden faydalanarak derslerin stresini atma imkanı buluyor. Akademide bulunan subay ve astsubayların sportif faaliyetlerde bulunmasına da büyük önem veriliyor. Askerler, akademinin sahip olduğu olimpik tesislerde yeteneklerini geliştiriyor.