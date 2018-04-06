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İhbarların yüzde 95’i asılsız

Giriş Tarihi: 6.4.2018
İhbarların yüzde 95’i asılsız
İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim Birimi tarafından "Yaşama Yol ver" projesi dolayısıyla Yenimahalle Belediyesi YENİMEK kursiyerleri, gençlik merkezleri ve İkinci Bahar'lara bilgilendirme semineri yapıldı. Proje Koordinatörü Umut Özdemir tarafından verilen seminer kapsamında; trafikte ambulanslara yol verilmesi, 112 Acil Çağrı hattının gereksiz meşgul edilmemesi, hangi durumlarda 112 Acil Çağrı hattının aranması gerektiği konularında bilgi vererek, "Gün içinde 112 acil çağrı hattına gelen aramaların yüzde 95'i asılsız" dedi.
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İhbarların yüzde 95’i asılsız
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