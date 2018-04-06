Otobüs yolu gözlüyorlar

Esertepe Mahallesi Barış Yolu Caddesi'nden hiçbir toplu taşıma aracının geçmediğini ve bu konuda mağdur olduklarını söyleyen Esertepe sakinleri SABAH Ankara
'ya konuştu. Mahalle sakinleri adına talepleri yürüten ve imza toplayan İhsan Karakoca, "2003 ve 2006 yıllarında Zabıta Müdürlüğü'ne, EGO Genel Müdürlüğü'ne, Büyükşehir Belediyesi'ne başvurdum. Talep etmemize rağmen caddemiz anayola yakın olduğu için dolmuş ve otobüs veremediklerini söylediler. Yani netice alamadık. Ümidimiz kesildi derken Mustafa Tuna Başkanımızın yaptıklarını yakından takip ediyoruz. Mahalle sakinleriyle, esnaflarla bir araya geldik. Yapsa yapsa bunu Başkanımız Mustafa Tuna yapar dedik. SABAH Gazetesi aracılığıyla sesimizi duyurmak istedik. Ama inanıyorum belediye yetkilileri isterse yardım ederler inancını taşıyorum" diye konuştu. ÇOK ZORLANIYORUZ
Esnaf Ahmet Gökmen otobüs için çok uğraştıklarını ancak bir cevap alamadıklarını söyledi. Gökmen "Barış Yolu Caddesi'nin başından ana yola kadar 2.5 kilometre var. Danışment göbekten General Tevfik Sağlam'ın göbeğine kadar ise 2.5 kilometredir. Bu civarda en az 150-200 bin insan yaşamakta. Barış Yolu Caddesi'nden hiçbir kamu aracı geçmiyor. Uğraştık ama maalesef cevap alamadık. Buradan İncirli tarafına gidecek vatandaşların yokuşu tırmanması gerekiyor. Kışın çok zorlanıyoruz. Özellikle yaşlı ve çocuklar için. Melih Başkan zamanında olmadı. İzin çıkmadı. Mustafa Başkanımız'dan otobüs için desteklerini bekliyoruz" diye konuştu. Vatandaşlar ayrıca yaşlı ve hastaların ana yola inmekte çok zorluklar çektiğini ifade etti. "200 BİN KİŞİ MAĞDUR…"
Berber esnafı Hasan Erdem ise "31 yıldır mesleğimi icra ediyorum. 2006'dan beri Esertepe'deyim. Otobüs ve dolmuş istiyoruz. Ben işe gelip giderken zorluk çekiyorum. Otobüs ve dolmuşa binmek için Refik Saydam Caddesi'ne çıkmak zorunda kalıyoruz. 200 bin kişi mağdur. Barış Yolu Caddesi'nin başından arka sokaklarda olmak üzere bizler bu konudan muzdaribiz" ifadelerini kullandı.