Özbekistan ile tecrübe paylaşımı

Özbekistan Ekonomi Bakan
Yardımcısı Mubin
Mirzaev, Özbekistan Ankara
Büyükelçisi
Alisher Agzamhadjaev ve
15 eyalet vali yardımcısı
Keçiören Belediye Başkanı
Mustafa Ak'ı makamında
ziyaret ederek yerel yönetimlerin
işleyişi ile ilgili
bilgi aldı. Sıcak ve samimi
bir havada geçen görüşmede
Özbekistan Ekonomi
Bakan Yardımcısı Mubin
Mirzaev Türkiye'deki siyasilerle
ve yerel yöneticilerle
vatandaşın diyaloglarını
yerinde görerek sorunların
çözümü noktasında tecrübe
paylaşımında bulunmak
istediklerini belirtti.