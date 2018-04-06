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Özbekistan ile tecrübe paylaşımı

Giriş Tarihi: 6.4.2018
Özbekistan ile tecrübe paylaşımı
Özbekistan Ekonomi Bakan Yardımcısı Mubin Mirzaev, Özbekistan Büyükelçisi Alisher Agzamhadjaev ve 15 eyalet vali yardımcısı Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'ı makamında ziyaret ederek yerel yönetimlerin işleyişi ile ilgili bilgi aldı. Sıcak ve samimi bir havada geçen görüşmede Özbekistan Ekonomi Bakan Yardımcısı Mubin Mirzaev Türkiye'deki siyasilerle ve yerel yöneticilerle vatandaşın diyaloglarını yerinde görerek sorunların çözümü noktasında tecrübe paylaşımında bulunmak istediklerini belirtti.
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Özbekistan ile tecrübe paylaşımı
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