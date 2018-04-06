Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Saray tesisi bize verilsin

Saray tesisi bize verilsin

AASKF Başkanı Murat Kandazoğlu, 19 Mayıs Stadı’nın yıkılacak olması nedeniyle Saray Tesisleri’nin amatör spor için tahsis edilmesini istediklerini dile getirdi

VUSLAT AY Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 6.4.2018
Saray tesisi bize verilsin
AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan ile Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Kandazoğlu başkent sporu ile ilgili SABAH Ankara'ya önemli açıklamalarda bulundu. Ankara Valiliği'nde geçtiğimiz günlerde yapılan amatör sporla ilgili toplantıya değinen Ceylan, "Toplantıda bütün ilçeler masaya yatırıldı. Mevcut tesislerin ne durumda olduğu ve ne tür tesisler yapılabileceği konusunda geniş bir çalışma yaptık. Bunun neticesinde de Ankara'daki sporla ilgili gerek sahaların gerekse spor tesislerinin başta eksiklerinin giderilmesi ve ilave tesislerin yapılması için bir program hazırlandı. Bu program doğrultusunda bundan sonra 'daki eksik kalan spor tesislerinin ve yenilenmesi gereken spor tesislerinin yapılmasıyla ilgili olarak bir süreç başlatıldı" dedi.

SORUN KALMAYACAK
Ceylan, her okulun bahçesine voleybol ve basketbol sahası yapılması konusunda çaba sarf edileceğini söyledi. Eksiklerin bundan sonra kısa sürede giderileceğini ve önümüzdeki yıllardan itibaren de Ankara'nın sporla ilgili sorunları kalmayacağını söyleyen Ceylan, " Ankara'nın arsa sıkıntısı var. Bu konularda geçmiş yıllardan kalan eksiklikler var. Bu eksiklerin hızlı bir şekilde giderilmesi için belediyelerle de iş birliği yapılacak. Bu konuda belediye başkanlarıyla da ayrıca bir görüşme yapılacak. Metropoldeki belediye başkanlarıyla arazi tahsisi konusunda çalışmalar yürütülecek. Spor tesisi yapmaları konusunda teşvik edilecek" diye konuştu.

SARAY TESİSİNİ İSTEDİ
Kandazoğlu ise 19 Mayıs Stadyumu'nun yıkılması ve yapılacak olan yeni stadyumla ilgili konuştu. Kandazoğlu "Sayın valimizin bir çalışması olmuş. Bu çalışmada ilçe belediye başkanlarımızla bir araya gelerek, bu başkanlarımızla ilçelerinde bir çalışma yürüteceklerini söylediler. 19 Mayıs Stadyumu'nun yıkılacak olması, oradaki sahaların elimizden gidecek olması demek. Amatör futbol sahaların yetersiz olmasından dolayı kullanıma hazır olan Saray Tesisler'in amatör futbola kazandırılmasını arzu ediyoruz. Çünkü amatör futbol ülkemizin en büyük sosyal projesidir. Bağımlılıkla ve mücadeleyle en etkin yoldur. Biz spor yapan bir gençlik istiyoruz" ifadelerini kullandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Saray tesisi bize verilsin
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN