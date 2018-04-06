Saray tesisi bize verilsin

AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan
ile Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Kandazoğlu
başkent
sporu ile ilgili SABAH Ankara'ya
önemli açıklamalarda bulundu. Ankara Valiliği'nde
geçtiğimiz günlerde yapılan
amatör sporla ilgili toplantıya değinen Ceylan
, "Toplantıda bütün ilçeler
masaya yatırıldı. Mevcut tesislerin ne durumda
olduğu ve ne tür tesisler yapılabileceği konusunda
geniş bir çalışma yaptık. Bunun neticesinde de Ankara'daki
sporla ilgili gerek sahaların gerekse
spor tesislerinin başta eksiklerinin giderilmesi ve
ilave tesislerin yapılması için bir program hazırlandı.
Bu program doğrultusunda bundan sonra Ankara
'daki eksik kalan spor tesislerinin ve yenilenmesi
gereken spor tesislerinin yapılmasıyla
ilgili olarak bir süreç başlatıldı" dedi.
SORUN KALMAYACAK Ceylan
, her okulun bahçesine voleybol ve basketbol
sahası yapılması konusunda çaba sarf edileceğini
söyledi. Eksiklerin bundan sonra kısa
sürede giderileceğini ve önümüzdeki yıllardan itibaren
de Ankara'nın
sporla ilgili
sorunları kalmayacağını
söyleyen Ceylan
, " Ankara'nın
arsa
sıkıntısı var.
Bu konularda
geçmiş
yıllardan kalan eksiklikler
var. Bu eksiklerin
hızlı bir şekilde giderilmesi
için belediyelerle
de iş birliği yapılacak.
Bu konuda belediye
başkanlarıyla da ayrıca
bir görüşme yapılacak.
Metropoldeki belediye
başkanlarıyla arazi tahsisi
konusunda çalışmalar yürütülecek.
Spor tesisi yapmaları konusunda
teşvik edilecek" diye konuştu. SARAY TESİSİNİ İSTEDİ Kandazoğlu
ise 19 Mayıs Stadyumu'nun
yıkılması ve yapılacak olan yeni stadyumla ilgili konuştu. Kandazoğlu
"Sayın valimizin bir çalışması olmuş. Bu çalışmada ilçe belediye başkanlarımızla bir araya gelerek, bu başkanlarımızla ilçelerinde bir çalışma yürüteceklerini söylediler. 19 Mayıs Stadyumu'nun
yıkılacak olması, oradaki sahaların elimizden gidecek olması demek. Amatör futbol sahaların yetersiz olmasından dolayı kullanıma hazır olan Saray Tesisler'in
amatör futbola kazandırılmasını arzu ediyoruz. Çünkü amatör futbol ülkemizin en büyük sosyal projesidir. Bağımlılıkla ve mücadeleyle en etkin yoldur. Biz spor yapan bir gençlik istiyoruz" ifadelerini kullandı.