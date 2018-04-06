Sigortacılık en aktif komite

Ankara
Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, sigorta acentelerinin KOBİ kapsamına alınmasının ardından Ankara'da 184 acentenin 4 milyon 165 bin lira tutarında KOSGEB desteğinden yararlandığını belirtti. ATO'dan yapılan açıklamaya göre Baran, Sigortacılık Hizmetleri Meslek Komitesi'ne kayıtlı sigorta şirketlerinin bölge müdürleriyle bir araya geldi. Baran, burada yaptığı konuşmada, Sigortacılık Hizmetleri Meslek Komitesi'nin odanın en aktif çalışan meslek komitelerinden birisi olduğuna dikkati çekti. Başbakan Binali Yıldırım'ın yaptığı açıklamanın ardından, Türkiye genelinde sayıları 16 bini bulan sigorta acentesinin KOBİ kapsamına alındığını hatırlatan Baran, bu kapsamda Ankara'da 184 acentenin 4 milyon 165 bin lira tutarında KOSGEB desteğinden yararlandığını bildirdi. MORAL VERMEK
Gündemlerinde sigorta acentelerinin iş yerlerindeki fiziki şartların iyileştirilmesi için KOSGEB desteği sağlanması ve asansörlerin sigortalanması konularının yer aldığını anlatan Baran, bu konularla ilgili çalışmaları sürdürdüklerini vurguladı. Baran, meslek komitelerinin ATO'nun can damarı olduğunu belirterek, "Meslek komitelerimiz çalışırsa ATO var olur. Odamızın görevi tüccara moral vermek, destek olmak, önünü açmak, işlerini kolaylaştırmak" diye konuştu.