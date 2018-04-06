Stajyer avukat Osman dede

Çubuk ilçesinde yaşayan Osman Bostan, üniversite sınavıyla aynı dönemde girdiği devlet memurluğu sınavını da kazanınca fakülteyi bıraktıktan sonra bir kamu kurumunda devlet memuru olarak meslek hayatına başladı. Bostan, memurluktan emekli olduktan sonra, 2012'de çıkan aftan faydalanarak çocukluk hayali hukuk fakültesini bitirebilmek için okula yeniden kaydını yaptırdı. Birinci sınıfta bıraktığı Ankara
Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenimini aradan geçen 48 yıldan sonra yeniden başlayan Bostan geçen yıl da üniversiteden mezun oldu. 'ÇOK ÜZÜLMÜŞTÜM'
Osman Bostan, memurluktan emekli olduktan sonra bir müddet serbest çalıştığını, iş hayatını bırakınca af kapsamında fakülteye döndüğünü ve öğrencilik yıllarını yeniden yaşadığını söyledi. Bostan, kendisini tekrar genç gibi hissetmeye başladığını, ilçedeki gençlere de örnek olduğunu ifade etti. Bostan, "İlk zamanlarda yapıp yapamayacağımın tereddütleri vardı ama okula devam ettikçe derslerim iyiye doğru gitti. Yaşıma rağmen kararlılıkla okula devam ettim. Fakültede birlikte okuduğumuz öğrenciler açısında da bu yaşta okumamın itici bir güç olduğuna inanıyorum. Bu özelliğimle hem öğrenciler hem de hocalar tarafından seviliyordum" dedi. Torunlarının da kendisiyle yarıştığını aktaran Bostan, "Benim bu gayretimi gördükçe onlarda da okuma aşkı arttı. Torunlarımda bu net olarak görülüyor, hepsi de çok başarılı oldular okullarında. Bazen aramızda şakalaşıyoruz, 'Bana dede demeyin, ben de öğrenciyim' diyordum. Bazen de notlarımızı kıyaslıyorduk" diye konuştu. TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEĞİM
Bostan, stajyer avukat olmasına rağmen birçok genç avukattan birlikte çalışma teklifi aldığını belirterek, "Şimdiden genç avukatlar, 'Osman amca senin çevren geniş gel birlikte çalışalım.' diyorlar. Staj bittikten sonra artık teklifleri değerlendireceğim" diye konuştu. İlçede avukatlık yapan Yaşar Sarı da Osman Bostan'ı yıllardır tanıdığını ve azmiyle kendilerine cesaret verdiğini dile getirdi. Bu yaşta hukuk fakültesini bitirmenin kolay olmadığını vurgulayan Sarı, "Osman amca bize karalılığı ve azmi öğretiyor" dedi.