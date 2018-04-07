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Ağır ceza!

Denizlispor maçında yaşanan olayların ardından Ankaragücü’ne adeta ceza yağdı. Başkan yaşananların kurgu olduğunu açıkladı

VUSLAT AY Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 7.4.2018
Ağır ceza!
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ankaragücü'ne Denizlispor ile oynadığı maçta taraftarının neden olduğu olaylar dolayısıyla bir maç seyircisiz oynama ve 35 bin lira para cezası verdi. Öte yandan protokol tribününde yaşanan kavganın ardından PFDK Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner'e 360 gün hak mahrumiyeti ve 140 bin TL para cezası kesti. PFDK ayrıca Ankaragücü idarecilerinden Levent Yılmaz'a 180 gün hak mahrumiyeti ve 70 bin lira, Emrah Yıldız'a 63 gün hak mahrumiyeti ve 46 bin lira, Murat Ağçabay'a 40 gün hak mahrumiyeti ve 11 bin lira, Tuna Yılmaz'a 21 gün hak mahrumiyeti ve 13 bin lira, antrenör Osman Zeki Korkmaz'a 6 maç men ve 33 bin lira, performans uzmanı Gökhan Kandemir'e 3 maç ve 6 bin 550 lira, futbolcu Alihan Kubalas'a bir maç ve 6 bin 500 lira, kulüp görevlilerinden Kemal Çorum'a 180, Burhan Cabir Uzun'a da 90 gün hak mahrumiyeti cezası verildiği aktardı.

TAHKİME BAŞVURDUK
Yaşananların kurgu olduğunu dile getiren Yiğiner "Bizim taraftarlarımıza seyircisiz oynama yasağı geldi. Sahaya atlayan Denizli taraftarı… Küfür eden yöneticileri ceza yiyen biz... Denizlispor'un sahası değil de bizim sahamız kapanıyor. Bugün saha kapatmayla ilgili tahkime başvurduk" dedi.

KULAĞI YOK GÖZÜ YOK
Gözlem cinin hakemle birlikte Ankaragücü'ne büyük zarar verdiğini söyleyen Yiğiner, "Gözlemci resmen hakemle birlikte Ankaragücü'ne en büyük zararı verdi. Gözlemcinin Denizlispor taraftarının görmemesi art niyetli olduğunun göstergesi. Gözlemci raporları bizim yapmadığımız şeyleri yaptı gibi göstermiş. Adamın hem gözü yok hem kulağı yok. Hiçbir işlem yapmaması art niyetli olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

GİRESUN MAÇINI DA YORUMLADI
Ankaragücü'nün Giresun maçını da yorumlayan Başkan Yiğiner, "İçerideki maçımız önemli. Biz zaten alıştık. Bu senaryoyu her yıl yaşıyoruz. Yeni değil bunlar. Biz birlik ve beraberliğimizi bozmadığımız sürece Allah'ın izniyle şampiyon olacağız. Taraftarlarımız sağ olsunlar sosyal medyadan destekliyorlar. İyi günde kötü günde beraberiz. Mühim olan kötü günde takımımızı desteklememiz. İnşallah sezon sonunda gülen biz olacağız. Dünden daha çok Ankaragücümüze sahip çıkacağız. Bu birlik, beraberlik bizi başarıya götürecek" diye konuştu.
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Ağır ceza!
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