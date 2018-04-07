Ağır ceza!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu
, Ankaragücü'ne Denizlispor
ile
oynadığı maçta
taraftarının neden olduğu
olaylar dolayısıyla bir
maç seyircisiz oynama
ve 35
bin lira para cezası
verdi. Öte yandan protokol tribününde yaşanan
kavganın ardından PFDK Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner'e 360
gün hak
mahrumiyeti ve 140
bin TL para cezası
kesti. PFDK
ayrıca Ankaragücü
idarecilerinden Levent Yılmaz'a 180
gün hak mahrumiyeti
ve 70
bin lira, Emrah Yıldız'a 63
gün hak mahrumiyeti ve 46
bin lira, Murat Ağçabay'a 40
gün hak mahrumiyeti ve 11
bin lira, Tuna Yılmaz'a 21
gün hak mahrumiyeti
ve 13
bin lira, antrenör Osman Zeki Korkmaz'a 6
maç men ve 33
bin lira, performans
uzmanı Gökhan Kandemir'e 3
maç ve 6
bin 550
lira, futbolcu Alihan Kubalas'a
bir maç ve 6 bin 500
lira, kulüp
görevlilerinden Kemal Çorum'a 180
, Burhan Cabir Uzun'a
da 90
gün hak mahrumiyeti
cezası verildiği aktardı. TAHKİME BAŞVURDUK
Yaşananların kurgu olduğunu dile getiren Yiğiner
"Bizim taraftarlarımıza seyircisiz oynama yasağı geldi. Sahaya atlayan Denizli
taraftarı… Küfür eden yöneticileri ceza yiyen biz... Denizlispor'un
sahası değil de bizim sahamız kapanıyor. Bugün saha kapatmayla ilgili tahkime başvurduk" dedi. KULAĞI YOK GÖZÜ YOK Gözlem cinin
hakemle birlikte
Ankaragücü'ne
büyük zarar verdiğini söyleyen
Yiğiner, "Gözlemci resmen
hakemle birlikte Ankaragücü'ne
en büyük zararı verdi. Gözlemcinin
Denizlispor taraftarının görmemesi art
niyetli olduğunun göstergesi. Gözlemci
raporları bizim yapmadığımız şeyleri
yaptı gibi göstermiş. Adamın hem
gözü yok hem kulağı yok. Hiçbir
işlem yapmaması art niyetli
olduğunu gösteriyor" ifadelerini
kullandı. GİRESUN MAÇINI DA YORUMLADI Ankaragücü'nün Giresun
maçını da yorumlayan Başkan Yiğiner
, "İçerideki maçımız
önemli. Biz zaten alıştık. Bu senaryoyu
her yıl yaşıyoruz. Yeni
değil bunlar. Biz birlik ve beraberliğimizi
bozmadığımız sürece Allah'ın
izniyle şampiyon olacağız.
Taraftarlarımız sağ olsunlar
sosyal medyadan destekliyorlar.
İyi günde kötü günde beraberiz.
Mühim olan kötü günde
takımımızı desteklememiz.
İnşallah sezon sonunda gülen
biz olacağız. Dünden daha çok Ankaragücümüze
sahip çıkacağız.
Bu birlik, beraberlik bizi başarıya
götürecek" diye konuştu.