Ağır ceza!

BUGÜN NELER OLDU

ileoynadığı maçtataraftarının neden olduğuolaylar dolayısıyla birmaç seyircisiz oynamavebin lira para cezasıverdi. Öte yandan protokol tribününde yaşanankavganın ardındangün hakmahrumiyeti vebin TL para cezasıkesti.ayrıcaidarecilerindengün hak mahrumiyetivebin lira,gün hak mahrumiyeti vebin lira,gün hak mahrumiyeti vebin lira,gün hak mahrumiyetivebin lira, antrenörmaç men vebin lira, performansuzmanımaç vebinlira, futbolcubir maç velira, kulüpgörevlilerindendagün hak mahrumiyeticezası verildiği aktardı.Yaşananların kurgu olduğunu dile getiren"Bizim taraftarlarımıza seyircisiz oynama yasağı geldi. Sahaya atlayantaraftarı… Küfür eden yöneticileri ceza yiyen biz...sahası değil de bizim sahamız kapanıyor. Bugün saha kapatmayla ilgili tahkime başvurduk" dedi.hakemle birlikteAnkaragücü'nebüyük zarar verdiğini söyleyenYiğiner, "Gözlemci resmenhakemle birlikte Ankaragücü'neen büyük zararı verdi. GözlemcininDenizlispor taraftarının görmemesi artniyetli olduğunun göstergesi. Gözlemciraporları bizim yapmadığımız şeyleriyaptı gibi göstermiş. Adamın hemgözü yok hem kulağı yok. Hiçbirişlem yapmaması art niyetliolduğunu gösteriyor" ifadelerinikullandı.maçını da yorumlayan, "İçerideki maçımızönemli. Biz zaten alıştık. Bu senaryoyuher yıl yaşıyoruz. Yenideğil bunlar. Biz birlik ve beraberliğimizibozmadığımız süreceizniyle şampiyon olacağız.Taraftarlarımız sağ olsunlarsosyal medyadan destekliyorlar.İyi günde kötü günde beraberiz.Mühim olan kötü gündetakımımızı desteklememiz.İnşallah sezon sonunda gülenbiz olacağız. Dünden daha çoksahip çıkacağız.Bu birlik, beraberlik bizi başarıyagötürecek" diye konuştu.