Çocuk Meclisi böcekleri tanıdı

Ankara Büyükşehir Belediyesi
23. Dönem Çocuk Meclisi üyeleri, Ankara
Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen "Böcek Şenlik Okulu"nu ziyaret etti. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Entomoloji Anabilim Dalı'nda bulunan Böcek Şenlik Okulu (BÖŞO), böcekler konusunda farkındalık oluşturarak ekoloji bilincini geliştirmeyi amaçlıyor. Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi'nden 24 üye, Kırıkkale
Üniversitesi Öğretim Görevlisi Şahin Tatlı tarafından eğlenceli yollarla anlatılan uygulamalı derste, böcekleri ayrıntılı olarak tanıma fırsatı buldu.