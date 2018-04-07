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Çocuk Meclisi böcekleri tanıdı

Giriş Tarihi: 7.4.2018
Çocuk Meclisi böcekleri tanıdı
23. Dönem Çocuk Meclisi üyeleri, Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen "Böcek Şenlik Okulu"nu ziyaret etti. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Entomoloji Anabilim Dalı'nda bulunan Böcek Şenlik Okulu (BÖŞO), böcekler konusunda farkındalık oluşturarak ekoloji bilincini geliştirmeyi amaçlıyor. Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi'nden 24 üye, Üniversitesi Öğretim Görevlisi Şahin Tatlı tarafından eğlenceli yollarla anlatılan uygulamalı derste, böcekleri ayrıntılı olarak tanıma fırsatı buldu.
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Çocuk Meclisi böcekleri tanıdı
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