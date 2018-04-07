Doğuya ve batıya barınak önerisi Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar başkentteki sokak köpekleriyle ilgili problemin çözümü için kentin doğusuna ve batısına barınak inşa edilmesi yönünde öneri sundu

Giriş Tarihi: 7.4.2018