Doğuya ve batıya barınak önerisi

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, bugüne kadar yapılmış ve hala devam eden projeleri basın toplantısıyla anlattı. Başkan Yaşar, 9 yıldır gece gündüz demeden çalıştıklarını ve aynı şevk ve azimle çalışmaya devam etmek istediklerine vurgu yaparak "Yenimahalle için hala yapacaklarımız var. Birlikteliğimiz daim olsun Yenimahalle" sözleriyle, yeni dönem için yeşil ışık yaktı. Toplantıya göreve geldiği 2009 yılından bu yana Yenimahalle'ye yaptığı yatırımlardan bahsederek devam eden Yaşar, "9 yıldır Belediye Başkanlığı yapıyorum. Halka hizmet ediyorum. 2 şeye çok önem verdik. Birincisi ayrıştırmadık, dinine, diline, ırkına, mezhebine bakmadık, bana oy verdi vermedi demedik, her vatandaşımıza eşit davrandık, her mahallemize eşit hizmet götürmeye gayret ettik"dedi. ADAYLIĞA YEŞİL IŞIK Ankara
'daki sokak köpeği sorunlarına da değinen Başkan Yaşar, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin bu konu ile ilgili el ele vermesi gerektiğini söyledi. Yaşar kentin doğusuna ve batısına iki adet barınak yapılması önerisinde de bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için adının geçtiğinin hatırlatılması üzerine de Yaşar, "Ben hiçbir göreve kendim talip olmadım. Bulunduğum yerde görevimi en iyi şekilde yapmayı amaçladım. Bunu da büyük ölçüde başardığımızı sokakta görüyorum" dedi. Aykut gören