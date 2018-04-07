Fıstık gibi destek Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile Beypazarı ilçesinde Antep fıstığı yetiştirilecek. Beypazarı’na gelen uzmanlar iki mahallede yaşayan çiftçilere eğitimler verdi

Giriş Tarihi: 7.4.2018