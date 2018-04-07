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açınca Sincan renklendi

Giriş Tarihi: 7.4.2018
Laleler açınca Sincan renklendi
İlçeyi lale bahçesine dönüştürmeyi hedefleyen Sincan Belediyesi, 2 milyon lale ekimi gerçekleştirdi. Baharın gelmesiyle açtı, Sincan adeta gelin gibi süslendi. Laleler rengarenk görüntüsü ve hoş kokusu ile Sincan'ı çiçek bahçesine dönüştürdü. Açan laleler seyrine doyum olmaz bir manzara oluşturdu. Sincan'ın sembolü olan laleyi yaşatmak için çalışan Belediye Başkanı Murat Ercan, "Her yıl şehrimizin dört bir yanına diktiğimiz laleler ile ilçemiz daha zarif ve güzel görünüyor. Baharın gelmesiyle belediye olarak kentimizin daha güzel görünmesi ve ilgi çekmesi adına çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.
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Laleler açınca Sincan renklendi
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