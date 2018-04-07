Mamak’ta okuma yazma bilmeyen kalmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan Okuma-Yazma Seferberliği'ne Mamaklı vatandaşlar yoğun talep gösteriyor. Okuma yazma kurslarında, bugüne kadar yaklaşık bin 500 kursiyerin eğitim öğretim hayatına 'merhaba' dediği Mamak'ta, hem açılan kurs hem de kursiyer sayısı her geçen gün artıyor. Kayaş İlkokulu'nda açılan okuma yazma kursunu ziyaret eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ve İlçe Milli Eğitim
Müdürü Rahmi Güney kursiyerlere destek oldular, azimlerinden dolayı tebrik ettiler. Kısa sürede yazmayı öğrenen kursiyerler Akgül'e kendi elleriyle yazdıkları duygu ve düşüncelerini anlatan mektuplarını verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür mektubu yazan kursiyerler öğrenmenin yaşı olmadığını herkese gösterdi. KADINLARIN İLGİSİ YOĞUN
60-75 yaş aralığında 16 kursiyerin bulunduğu Kayaş İlkokulu Okuma-Yazma kursuna en yoğun talep ise kadınlardan geliyor.