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’a Güvenim tam

karşısında 3 puan için mücadele edeceklerini belirten Cavcav, teknik direktör ’a güveninin tam olduğunu söyledi

Giriş Tarihi: 7.4.2018
Ümit Özat’a Güvenim tam
Spor Toto Süper Lig'de zor günler geçiren Gençlerbirliği Kulübü'nün Başkanı Murat Cavcav, lider Galatasaray ile oynayacakları maça ilişkin, "İki takımın ligdeki durumları farklı olsa da bu maçtaki hedefleri 3 puan olacak." dedi. Murat Cavcav, 9 Nisan Pazartesi günü başkentte lider Galatasaray ile oynanacak 28. hafta karşılaşmasında kazanan taraf olmak istediklerini söyledi. Onursal Başkanı İlhan Cavcav'ın adının verildiği sezonda, ikinci kez anlaştığı teknik direktör Ümit Özat yönetiminde ligde kalma mücadelesi veren kırmızı-siyahlıların, üst sıralara çıkacağından emin olduğunu vurgulayan Cavcav, başkent temsilcisinin kalan bütün karşılaşmalara kazanmak için çıkacağını belirtti. Ligde sezon sonu yaklaştıkça herkesin kendi derdine düştüğünü, bu nedenle de kalan haftalarda oynanacak maçlardan her türlü sonucun çıkabileceğini dile getiren Cavcav, hiçbir karşılaşmanın oynanmadan kazanılamayacağını ifade etti. Galatasaray'ın şampiyonluk mücadelesi verdiğine dikkati çeken Murat Cavcav, "İki takımın ligdeki durumları farklı olsa da bu maçtaki hedefleri 3 puan olacak" diye konuştu.
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Ümit Özat’a Güvenim tam
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