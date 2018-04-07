Ümit Özat’a Güvenim tam

BUGÜN NELER OLDU

zor günler geçiren, liderile oynayacakları maça ilişkin, "İki takımın ligdeki durumları farklı olsa da bu maçtaki hedefleri 3 puan olacak." dedi.günü başkentte liderile oynanacakhafta karşılaşmasında kazanan taraf olmak istediklerini söyledi.adının verildiği sezonda, ikinci kez anlaştığı teknik direktöryönetiminde ligde kalma mücadelesi veren kırmızı-siyahlıların, üst sıralara çıkacağından emin olduğunu vurgulayan, başkent temsilcisinin kalan bütün karşılaşmalara kazanmak için çıkacağını belirtti. Ligde sezon sonu yaklaştıkça herkesin kendi derdine düştüğünü, bu nedenle de kalan haftalarda oynanacak maçlardan her türlü sonucun çıkabileceğini dile getiren, hiçbir karşılaşmanın oynanmadan kazanılamayacağını ifade etti.şampiyonluk mücadelesi verdiğine dikkati çeken, "İki takımın ligdeki durumları farklı olsa da bu maçtaki hedefleripuan olacak" diye konuştu.