Ümit Özat’a Güvenim tam

Spor Toto Süper Lig'de
zor günler geçiren Gençlerbirliği Kulübü'nün Başkanı Murat Cavcav
, lider Galatasaray
ile oynayacakları maça ilişkin, "İki takımın ligdeki durumları farklı olsa da bu maçtaki hedefleri 3 puan olacak." dedi. Murat Cavcav
, 9 Nisan Pazartesi
günü başkentte lider Galatasaray
ile oynanacak 28.
hafta karşılaşmasında kazanan taraf olmak istediklerini söyledi. Onursal Başkanı İlhan Cavcav'ın
adının verildiği sezonda, ikinci kez anlaştığı teknik direktör Ümit Özat
yönetiminde ligde kalma mücadelesi veren kırmızı-siyahlıların, üst sıralara çıkacağından emin olduğunu vurgulayan Cavcav
, başkent temsilcisinin kalan bütün karşılaşmalara kazanmak için çıkacağını belirtti. Ligde sezon sonu yaklaştıkça herkesin kendi derdine düştüğünü, bu nedenle de kalan haftalarda oynanacak maçlardan her türlü sonucun çıkabileceğini dile getiren Cavcav
, hiçbir karşılaşmanın oynanmadan kazanılamayacağını ifade etti. Galatasaray'ın
şampiyonluk mücadelesi verdiğine dikkati çeken Murat Cavcav
, "İki takımın ligdeki durumları farklı olsa da bu maçtaki hedefleri 3
puan olacak" diye konuştu.