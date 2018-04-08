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Baharın müjdecisi leylekler geldi

Giriş Tarihi: 8.4.2018
Baharın müjdecisi leylekler geldi
BAHARIN müjdecisi leylekler Afrika'dan 'nın Kızılcahamam ilçesine gelerek yuva yapmaya başladı. Kızılcahamam'da leylek apartmanı olarak bilinen bölgedeki leylek yuvaları havadan görüntülendi. Kış mevsimini sıcak ülkelerde geçiren leyleklerin, havaların ısınmasıyla birlikte Kuzey Afrika ve Orta Doğu'dan yaklaşık 10 bin kilometrelik zorlu bir yolculuktan sonra Türkiye'ye gelen leylekler, her yıl olduğu gibi bu yıl da mart ayının ilk haftasında Kızılcahamam gibi kuluçka dönemini geçirecekleri ilçelere ulaşmaya başladı. Kızılcahamam'da kuluçka zamanın geçirecek leylekler, sonbaharda tekrar yola çıkıp sıcak bölgelere göç edecek. Bir işadamınca leyleklerin yuva yapması için özel olarak yaptırılan leylek apartmanı olarak bilinen bölgede yaklaşık 20 leylek yuva yaptı. Leylek apartmanında 13 metre boyunda 32 direğe leylekler yuva yapıyor.
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Baharın müjdecisi leylekler geldi
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