Darüşşifalı minikler kalpleri ısıttı Harçlıklarından artırdıklarını kitap kumbarasına atan minikler, iki ay sonra biriken parayla hem kendilerine hem de akranlarına kitap alarak hediye etti





BİR KENDİNE BİR ARKADAŞINA

'Kitap kumbaram' etkinliği kapsamında biriktirdikleri paraları ile arkadaşları için hediyeler ve kitaplar alan Darüşşifalı öğrenciler paylaşmanın önemini yaşayarak öğrendi. Kendi seçimleri olan kitapları yeni tanıştığı bir başka arkadaşıyla paylaşan minikler eğlenceli vakitler geçirdi. Karagedik Ercan Anaokulu bahçesinde boyama etkinliği gerçekleştiren minikler paylaşmanın ve etkinliklerin güzel havada tadını çıkardı. Parmak boyama etkinliği yapan öğrencilerin gözleri mutluluktan parladı.



BU TÜR ETKİNLİKLER ART MALI

Bir sosyal sorumluluk projesi olarak planlanan etkinlikte konuşan Darüşşifa Okulları Eğitim Koordinatörü Murat Balta, "Paylaşmanın öğretilerek değil, yaşatılarak öğrenileceğinin bilincindeyiz. Bu yüzden yeni nesile bu tarz etkinliklerin yapılması gerekir. Projeye katılan miniklerimizi tebrik ediyorum" diye konuştu. Darüşşifa Anaokulu Müdürü Dilara Gizem İşler ise, "Bu tarz etkinlikler 5-6 yaş grubu çocuklarda akranlarıyla olan doğru iletişimlerini pekiştirir. Gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikle Çocuklarda yardımlaşma, vefa, farklı ortamlarda gözlem yapabilme ve kurallara uyum sağlayabilme gibi yetilerini geliştirir. Bu tarz etkinliklere ve ziyaretlere devam edeceğiz" şeklinde konuştu. GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN BUGÜN NELER OLDU Darüşşifa Eğitim Kurumları'nda eğitim gören anasınıfı öğrencileri, sınıflarına aldıkları kumbaraya, harçlıklarından artırdıkları paraları attı. Minik öğrenciler 2 ay sonra açılan kumbaradan çıkan paralarla hem kendilerine hem de kardeş okuldaki öğrencilere kitap aldılar. Darüşşifa, Gölbaşı'nda Karagedik köyündeki Karagedik Ercan Anaokulu 'nu kendilere kardeş okul olarak seçti. Minikler hayallerini dezavantajlı okulda okuyan akranları ile paylaştı...'Kitap kumbaram' etkinliği kapsamında biriktirdikleri paraları ile arkadaşları için hediyeler ve kitaplar alan Darüşşifalı öğrenciler paylaşmanın önemini yaşayarak öğrendi. Kendi seçimleri olan kitapları yeni tanıştığı bir başka arkadaşıyla paylaşan minikler eğlenceli vakitler geçirdi. Karagedik Ercan Anaokulu bahçesinde boyama etkinliği gerçekleştiren minikler paylaşmanın ve etkinliklerin güzel havada tadını çıkardı. Parmak boyama etkinliği yapan öğrencilerin gözleri mutluluktan parladı.Bir sosyal sorumluluk projesi olarak planlanan etkinlikte konuşan Darüşşifa Okulları Eğitim Koordinatörü Murat Balta, "Paylaşmanın öğretilerek değil, yaşatılarak öğrenileceğinin bilincindeyiz. Bu yüzden yeni nesile bu tarz etkinliklerin yapılması gerekir. Projeye katılan miniklerimizi tebrik ediyorum" diye konuştu. Darüşşifa Anaokulu Müdürü Dilara Gizem İşler ise, "Bu tarz etkinlikler 5-6 yaş grubu çocuklarda akranlarıyla olan doğru iletişimlerini pekiştirir. Gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikle Çocuklarda yardımlaşma, vefa, farklı ortamlarda gözlem yapabilme ve kurallara uyum sağlayabilme gibi yetilerini geliştirir. Bu tarz etkinliklere ve ziyaretlere devam edeceğiz" şeklinde konuştu.