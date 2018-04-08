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Kılıçaslan ’de pilav şenliği

Giriş Tarihi: 8.4.2018
Kılıçaslan MTAL’de pilav şenliği
Çocuk Dostu Şehir Ankara Uygulamaları kapsamında Kılıçaslan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde () Okul Aile Birliği ve Okul Müdürü Abdullah Barman öncülüğünde geleneksel pilav günü düzenlendi. Okul Müdürü Barman öğrencilere kendi elleriyle pilav ikram etti. Yemeğin ardından öğrenciler halay çekip eğlendiler. Yaklaşan sınavlarda başarının artması için öğrencilerin motivasyonlarını yükseltmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleyen okul yönetimi sosyal faaliyetlerin bu yıl arttığını ifade etti.
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Kılıçaslan MTAL’de pilav şenliği
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