Otizmli çocuklar eğitimle hayata bağlanıyor

Otistik çocuğu olan ailelerin, çocuklarına yaşam boyu destek sağlanması amacıyla 2010'da kurulan Otizm Vakfı, yüzlerce çocuğa umut oldu. Vakıfta, "Spor Eğitim Merkezi
", "Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi" ile "İş ve Mesleki Eğitim Merkezi"nde uzmanlar aracılığıyla otizmli bireylere temel yaşam becerileri ile mesleki yeterlilik eğitimleri veriliyor. '68 ÇOCUKTAN BİRİNDE GÖRÜLÜYOR'
Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Çayan, otizmin giderek yaygınlaştığına dikkati çekti. "Günümüzde otizmin görülme sıklığı çok fazla" diyen Çayan,"Maalesef salgın bir hastalık gibi artıyor. Şu anda her 68 çocuktan birinde otizm görülüyor. Erkek çocuklarda bu 4-5 kat fazla. Bütün dünyada böyle, sadece bize özgü değil. Modern yaşamla ilgili bir sıkıntı olduğu düşünülüyor" diye konuştu. Otizmde destek eğitimlerinin çok önemli olduğuna işaret eden Çayan, bu konularda uzmanların yetiştirilmesi ve sayılarının artırılması gerektiğini vurguladı. Otizmli bireylerin bazen bir yönünün çok geliştiğini anlatan Çayan, özellikle görsel hafızalarının çok ileri olduğunu, genelde gördükleri araba plakalarını, modellerini ezberlediklerini ve müzik konusunda özel yeteneklere sahip olabildiklerini dile getirdi. Otizm Vakfında özel eğitim, spor hareket eğitimi, iş ve mesleki eğitim ile sanat eğitimlerinin verildiğini anlatan Çayan, okul sonrası iş ve çalışma hayatıyla ilgili ise pek bir şey yapılamadığını söyledi. OTİZMLİ ÖMER GÜZEL SESİYLE İLGİ TOPLUYOR
Suzan-Mehmet
Gönç Ticaret Meslek Lisesi Büro Yönetimi bölümü 11'inci sınıf öğrencisi Ömer Yıldız
da kaynaştırma eğitimi aldığı meslek lisesinde başarılı bir öğrenci olarak iyi bir geleceğe hazırlanıyor. Okuma yazmayı 3 yaşında öğrenen ve müzik yeteneğiyle görenleri hayran bırakan otizmli Ömer, 10 parmak klavye kullanıyor ve müzik derslerinde güzel sesiyle söylediği türkülerle ilgi topluyor. Ömer, babasının aldığı bağlama ile kendi kendine evde bazı ezgiler çalmaya çalıştığını anlatarak, iyi çalmak için dersler almak istediğini söyledi.