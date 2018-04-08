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’ne yüksek teknolojik koruma

Giriş Tarihi: 8.4.2018
Resim Heykel Müzesi’ne yüksek teknolojik koruma
Müzesi'nde yüksek teknik donanıma sahip restorasyon laboratuvarları kurulacak. Müze, restorasyon ve onarım çalışmaları kapsamında itibariyle geçici olarak ziyarete kapatılacak. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e, Türkiye'nin sanat yaşamında derin izler bırakmış sanatçıların çalışmalarının sergilendiği Ankara Devlet artık daha yüksek teknolojiyle korunacak. Türkiye'nin önemli sanatsal mekanlarından olan ihtişamlı müzedeki çalışmalar için yüksek teknik donanıma sahip eser restorasyon laboratuvarları kurulacak. Kültür ve Turizm Bakanlığının müzede başlatacağı restorasyon çalışmalarıyla, ısı ve nem miktarlarını sabitleyen, yangın sezim ve uyarılarına sahip, güvenlik kameraları ile donatılmış, günümüz müzecilik kriterlerine uygun modern bir eser deposu yapılacak. Müzenin konser salonundaki localar, aplikler ve koltuklar ise restore edilecek. Sanatçılara ve sanatseverlere daha iyi hizmet verebilmesi için başlatılacak iyileştirme, onarım ve restorasyon çalışmalarından teşhirdeki eserlerin olumsuz etkilenmemesi için müze, 16 Nisan itibariyle gecici olarak ziyarete kapatılacak. Yenileme sürecinde, Şefik Bursalı Müze Evi'nde teşhir edilen çalışmaların da içinde olduğu onarım ve bakıma muhtaç eserlerin restorasyonları yapılacak.
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Resim Heykel Müzesi’ne yüksek teknolojik koruma
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