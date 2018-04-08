Şampiyonluğa 4 kala

Ankaragücü, olaylı geçen Denizlispor maçı sonrası, evinde Akın Çorap Giresunspor'u Putsila, Umut ve Kehinde'nin golleriyle 3-2 mağlup etti. Başkent ekibi, maç fazlasıyla 55 puanla 2'nci sıraya yerleşti ve lider Rizespor'la olan puan farkını 1'e indirdi. Alınan 1 maçlık seyircisiz oynama cezasından sonra binlerce taraftar, yüzlerce araçla takımı tesisten meşaleleriyle konvoy halinde stada kadar getirdi. Ankaragücü 30 haftada 16 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 2'nci sırada... Giresunspor ise 10 galibiyet, 8 beraberlik, 12 mağlubiyetle 38 puanla 12'nci sırada. Ankaragücü gelecek hafta deplasmanda Ümraniyespor'a konuk olacak. Şampiyonluk yolunda kalan haftalarda 4 final, 4 büyük maç kaldı... "İSTEDİKLERİMİ ALDIM" İsmail Kartal
maç sonrası düzenlediği basın toplantısında, "Geçen haftaki yaşananlardan sonra hafta içi çok toplantı yaptık oyuncularımla... Hepsi bana söz verdi, kalan 4 maçı en iyi şekilde tamamlayıp Ankaragücü camiasını hak ettiği yere getirmek için söz verdim. İstediklerimi aldım. Bu hava şartlarına rağmen geçen haftaki olumsuzluklara rağmen bizi takip eden her yerde destekleyen o muhteşem Ankaragücü taraftarlarına armağan ediyorum. İyi mücadele ettik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. 3 puan hayırlı olsun. Biz istediğimizi elde ettik planlarımız tuttu. Oyuncularım ellerinden geleni yaptı. Biz inanıyoruz bu işi başaracağımıza. Herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor. İnşallah Ankaragücü'nü hak ettiği yere getiririz" diye konuştu. MAÇTAN DAKİKALAR...
3. dakika topu ceza yayına kadar getiren Anton Putsıla sağ ayağıyla mükemmel bir vuruş yaptı. Kaleci Ahmet Şahin'in parmaklarını sıyırıp geçen top ağlarda. Ankaragücü 1-0 önde. Putsila bu sezon Ankaragücü'nde 2. golünü attı.
8.dakika ceza sahası içinde oluşan karambolde Muhammet'ten seken top Almeida'nın önüne düştü. Kale çizgisinde olan Almeida topu hiç düşünmeden ağlara gönderdi. (1-1)
15. dakika Topu sol kanattan süren Dmytro topu ceza sahası içinde bulunan Muhammed'e attı. Muhammed fırsatı değerlendirdi. Ve topu ağlara gönderdi. Giresun 2-1 öne geçti.
33.dakikada Giresunspor'da Henrique Almeida ve Abdülkerim Bardakçı sarı kart gördü.
34. dakika kazanılan penaltıda. Topun başındaki Umut Nayir beraberliği getiren o golü attı. Durum (2-2). Bu sezon Umut'un 12. golü.
45. dakika Ankaragücü'nden Gençer Cansev sarı kart gördü.
49. dakikada topu ceza sahasına kadar süren Kehinde kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonu gole çeviremedi.
58. dakikada Arif Morkaya sarı kart gördü.
65. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Sedat vuruşunda top kaleciden sekti. Umut'un vuruşu yeterli olmadı, top auta gitti.
75. dakika da köşe vuruşunu kullanan Erdem Özgenç'in vuruşu ceza sahası içinde buluşan Kehinde mükemmel bir kafayla topu ağlara gönderdi: 3-2 Maç bu skorla sona erdi.