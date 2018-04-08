Yenimahalle’nin faaliyetlerine Meclis’ten onay

Yenimahalle Belediyesinin
2017 yılı faaliyet raporu, Nisan ayı meclis toplantısında görüşülerek oy çokluğuyla kabul gördü. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Yenimahalle'de en büyük isteğim bir hoş seda bırakmaktı. Bunu başardım. Tutamayacağım sözler vermedim. Hesabını veremeyeceğim hiçbir işe imza atmadım. Mali disiplin içinde kaynaklarımızı verimli kullanarak bu günlere geldik. Benden, senden ayrımı yapmadan tüm yurttaşlarımıza eşit yaklaştık. Yenimahalle'de yaptıklarımız ortada ve başımız dik" dedi. "Ben hayatımı Yenimahalle'ye verdim. Yenimahalle'yi çok seviyorum. Bu görevi de bunun için yapıyorum" diyen Başkan Yaşar, "Yenimahalle birlikte güzel. 9 yıldır ilçemizde genel yönetim, yerel yönetim ve Yenimahalle sakinlerimizle bir olduk, güçlü ve örnek olduk" diye konuştu.