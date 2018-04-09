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Başkentte dev operasyonda 142 kişi yakalandı

’da 500’ün üzerinde polisin katıldığı operasyonda 142 kişi yakalanarak tutuklandı

Giriş Tarihi: 9.4.2018
Başkentte dev operasyonda 142 kişi yakalandı
Başkentte 510 polisin katılımıyla gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda birçok suçtan cezası bulunan 142 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi. genelinde birçok suçtan cezası bulunan ve 2'sinin cezaevi firarisi olduğu belirlenen 142 kişiye yönelik sabahın erken saatlerinde Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri organizesinde Merkez İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin desteğiyle operasyon gerçekleştirildi.

Hırsızlık olaylarında düşüş devam ediyor
Opera syona 235 ekip halinde 510 polis katıldı. Yapılan operasyonda 142 kişi kıskıvrak yakalanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan şahısların toplam ceza miktarının 220 yıl olduğu bildirildi. Operasyonda 11 yıl 8 ay hapis cezası olan ve yağma suçundan aranan M.V., 10 yıl hapis cezası olan ve yağma suçundan aranan T.L., 7 yıl hapis cezası olan ve hırsızlık suçundan aranan S.İ., 6 yıl hapis cezası olan ve dolandırıcılık suçundan aranan D.C. de yakalanarak cezaevine gönderildi. Son 7 aydır gerçekleştirilen operasyonlar ile Ankara'da hırsızlık olaylarında düşüş hızla devam ediyor.
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Başkentte dev operasyonda 142 kişi yakalandı
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