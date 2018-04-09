Gelincik Merkezi’ne 7 yılda 53 bin kadın başvuru yaptı

ANKARA
Barosu tarafından 2011 yılında fiziksel, psikolojik, ekonomik ve cinsel şiddete maruz kalan bireylere hukuki destek için kurulan Gelincik Merkezi, 7'nci yılını, geçtiğimiz hafta düzenlenen etkinlikle kutladı. Merkezin çalışmaları hakkında bilgi veren Gelincik Merkezi Başkan Yardımcısı Avukat Gülfem Yüksel, "7 yılda Türkiye genelinde 53 bin kadın merkeze başvuru yaptı. 3 bin 926 mağdura avukat ataması yapıldı" dedi. Etkinliğe, sinema ve tiyatro oyuncusu Nazan Kesal, televizyoncu İnci Ertuğrul, oyuncu-yönetmen Ali Düşenkalkar, radyo programcısı Özgür Aksuna ile merkezde çalışan avukatlar katıldı. Gelincik Merkezi hakkında bilgi veren Avukat Gülfem Yüksel, "Ankara Barosu, ülke çapında artan şiddet olaylarıyla mücadele edebilmek için, Gelincik Merkezi'ni kurmuştur. Merkez, birçok kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin desteğiyle şiddet mağdurlarına uzanan el olmuştur. Yaptığımız istatistiki verilere göre bugüne kadar 53 bin mağdur kadına ulaşılmıştır. Şiddet mağduru herkes, bize, 444 43 06 numaralı telefonumuzdan 7-24 saat ulaşıp yardım isteyebilir. Bu tür mağdurlara umut olmaktayız" ifadelerini kullandı. Yüksel, merkeze başvuru yapan mağdurlara ilk aşamada gönüllü avukat verdiklerini belirterek, "Hiçbir ücret ödenmiyor. Bu, tamamen gönüllülük esasına bağlı olarak yapılan bir hizmettir. Bunun yanında sığınma evlerine yerleşmelerine yardım ediyoruz. Kendi imkânlarımızla çeşitli yardımlarda da bulunuyoruz" şeklinde konuştu.