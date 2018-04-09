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Gençlerbirliği’nin konuğu

Gençlerbirliği bugün karşısında terleyecek. 19 Mayıs Stadı’ndaki maç, saat 20.00’de başlayacak

Giriş Tarihi: 9.4.2018
Gençlerbirliği’nin konuğu Galatasaray
Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında bugün sahasında ile karşılaşacak. Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Ligde 28'inci haftaya 57 puanla lider giren sarı-kırmızılı ekibi ağırlayacak başkent temsilcisinde, uzun süredir sakatlığı bulunan Ahmet İlhan Özek, bu karşılaşmada da takımındaki yerini alamayacak. Kırmızı-siyahlılarda Ahmet Oğuz, Diallo, Jailton ve Khalili, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, Galatasaray maçında oynamaları ve kart görmeleri durumunda ligin 29'uncu haftasındaki Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Gençlerbirliği, ligde 27 puanla 16'ncı sırada bulunuyor. Galatasaray, Gençlerbirliği ile ligde 94'üncü kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılıların 52'ye 21 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçı Galatasaray, 5-1 kazanmıştı.
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Gençlerbirliği’nin konuğu Galatasaray
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