‘Görmüyoruz durakta durun’

Son zamanlarda EGO otobüsü şoförleri ile ilgili artan şikayetlerin başında otobüslerin durakta yolcu olmasına rağmen durmaması geliyor. Zaman zaman el işareti yapılmadan durmayan otobüsler zaman zaman ise el işareti yapılsa dahi durmuyor. Bu nedenle otobüsün geçeceği saati bilerek durağa giden yolcular, otobüsler durmayınca gidecekleri yere geç kalıyor. Otobüslerin durakta durmaması en çok görme engelli vatandaş
ları mağdur ediyor. Gelen otobüsü göremedikleri için el işareti yapamayan görme engelli vatandaşlar otobüslerin hiç olmazsa 10 saniye dahi olsa durağa yanaşmasını istiyor. BİR TEŞEKKÜR…
SABAH Ankara
'ya konuşan Engelliler Konfederasyonu ve Türkiye Körler Federasyonu Başkanı Avukat Turan İçli, "Özellikle EGO'nun geçmiş yıllarda yapmış olduğu hat bilgi sisteminden ve durakların sesli anonsundan çok memnunuz. Bu bizim bağımsızlığımızı sağlıyor. Önceden hangi durağa geldiğimizi sorardık. Bazen biz size haber veririz derlerdi, unuturlardı. Bu uygulama ile ile biz otobüsün hangi durağa geldiğini sesli olarak duyuyoruz. Bu çok önemli bir hizmet… Otobüsten inerken rahatız…" şeklinde konuştu. DURAKLARA 'SESLİ UYARI' TALEBİ
Duraklarda
bekleyen görme engellilerin, hangi arabanın geldiğini ve geçtiğini öğreneceği bir uygulamanın ise bulunmadığını vurgulayan İçli, "Bu yüzden görme engelli arkadaşlarımız durakta beklerken çok perişan oluyor. Ara duraklarda özellikle eğer çok bekleyen yoksa, el etmezseniz otobüsler durmuyor. Biz de göremediğimiz için el edemiyoruz ve öylece bekliyoruz. Bunun için durağa yanaşan otobüsleri de bildiren sistemin duraklara yapılması gerekiyor. Otobüsler lütfen durak atlamasın… 10 saniyede olsa durağa yanaşsın…" diye konuştu.