Güneydoğu gazisine Terör Mağdurları Derneği’nden ziyaret

ÇUBUK Terör Mağdurları Derneği üyeleri, bölücü terör örgütü PKK
'ya karşı yürütülen operasyonda yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Halil Harmankaya'yı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (GATA) ziyaret etti. Dernek Başkanı Zeki Avan, "Vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve milletimizin huzuru için gece gündüz çalışan ve vatanımızın çeşitli bölgelerinde bölücü terör örgütlerine operasyonlara katılan güvenlik güçlerimizin başarılı olması için şehit yakınları olarak bizler de gece gündüz dua ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde bölücü terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyonlarda çatışmada yaralanıp, Gazilik unvanı kavuşan, Halil Harmankaya'ya acil şifalar diliyor, ailesine ve tüm yakınlarına geçmiş dileklerimizi temenni ediyoruz. Cenabı Allah acil şifalar versin" diye konuştu.