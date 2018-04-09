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Otizm farkındalığı için pedal çevirdiler

kapsamında başkentte “Otizmi Fark Et” sloganıyla bisiklet turu düzenlendi. Milli Egemenlik Parkı’nda bir araya gelen 80 kişi, mavi balonlar eşliğinde Kuğulu Park’a kadar pedal çevirdi

Giriş Tarihi: 9.4.2018
Otizm farkındalığı için pedal çevirdiler
kapsamında Özel Mavi Barış Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi üyeleri "Otizmi Fark Et" sloganıyla bisiklet turu düzenledi. Bisikletleriyle Milli Egemenlik Parkı'nda bir araya gelen yaklaşık 80 kişi, "Dünya Otizm Farkındalık Ayı" yazılı pankart açtı. Rehabilitasyon merkezinde görevli psikolog Tuna Talaş, burada yaptığı konuşmada, Dünya Otizm Farkındalık Ayı kapsamında otizmli çocukların farkını hissettirmek için bisiklet turu düzenlediklerini söyledi. Otizmin yaşamın bir parçası olduğunu topluma göstermek için bir araya geldiklerini belirten Talaş, "Batı Bisiklet Topluluğu, Perşembe Akşamı Bisikletçileri, Ankara Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği üyeleri bize bu organizasyonda destek verdi. Profesyonel bisikletçiler ve merkezimizdeki eğitimcilerimizle turumuzu Kuğulu Park'ta sonlandıracağız" dedi. Talaş, sporun otizmli çocuklar için çok faydalı olduğunu belirterek, çocuklarla bisiklet binme ve paten kayma etkinlikleri düzenlediklerini vurguladı. Konuşmaların ardından üyeler, otizme farkındalık oluşturmak için Kuğulu Park'a kadar pedal çevirdi.
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