Pony’lerle kıyasıya yarış

TÜRKİYE Binicilik Federasyonu ile Fransa Binicilik Federasyonu'nun imzaladığı protokol çerçevesinde bu yıl başlayan Anadolu Pony P1 Ligi'nin üçüncü ayak yarışmaları, Ankara
Pony Park Çankaya'da gerçekleşti. Yarışmada boy gösteren minik çocuklar, kendileri gibi "minik pony"leriyle kıyasıya mücadele etti. Bu yıl ilki düzenlenen Anadolu Pony P1 Ligi'nin Ankara yarışmasına farklı kategorilerde mücadele eden 36 çocuk katıldı. KEYİFLİ ANLAR YAŞADILAR
Anadolu Pony P1 Ligi'nin üçüncü ayağı olan Ankara yarışmalarında çocuklar, "Engel atlamalı at terbiyesi", "Equifun", "atlı karınca" ve "at üstünde jimnastik" kategorilerinde yarıştı. Keyifli anlara sahne olan yarışmada dereceye giren çocuklara ödül verildi. Pony Park Çankaya işletmecisi Sertaç Sevinç, "Anadolu Pony P1 Ligi'nin bir ayağını burada yapıyoruz. İlk iki ayağın birisi Bursa
'da diğeri Marmaris
'te oldu. Finali de Kocaeli'nde yapmayı planladık" diye konuştu. Sevinç, çocuklara üç yaşından itibaren oyun pedagojisi formatında binicilik öğrettiklerini dile getirdi.