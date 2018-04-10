Başkan Tuna projeleri denetledi

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, ODTÜ Teknokent Kavşağı'nda yapımı gerçekleştirilen köprü ve bağlantı yollarını gezerek, incelemelerde bulundu. Başkentte yapımı devam eden projeleri yerinde inceleyen Başkan Tuna, ODTÜ Teknokent şantiyesinin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nı da ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi'nin başkentin dört bir yanında gerçekleştirdiği çalışmaları yerinde denetleyen Başkan Tuna'ya, Fen İşleri Daire Başkanı Vedat Üçpınar, ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Emirdoğan ve teknik personel eşlik etti. Bilkent'te yapımı devam eden ve çok sayıda hastaneyi bünyesinde barındıracak olan Bilkent Şehir Hastanesi'ne rahat bir ulaşım sağlanması için Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı yol projesi kapsamında gerçekleştirilen Teknokent Kavşağı yapım çalışmalarını yerinde inceleyen ve şantiyede görevli işçilerle sohbet eden Başkan Tuna, inşaatın en kısa zamanda tamamlanması yönünde talimat verdi.

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