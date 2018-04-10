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Cep terminali mükemmel olur

Sosyal medyadaki ‘cep terminali yapılsın mı?’ anketine katılan 4 bin kişiden yüzde 67’si ‘Evet, mükemmel olur’ yanıtını verdi

AYKUT GÖREN
AYKUT GÖREN Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018
Cep terminali mükemmel olur

'nın Çayyolu, Etimesgut, Mamak ve Gölbaşı gibi bölgelerinde yaşayan vatandaşlar , , ve yollarına otobüsler için cep terminal yapılması konusunda imza kampanyası başlatmıştı. Yapılan kampanyaya başkentte yaşayan yaklaşık 2 bin kişi destek vererek cep terminali yapılmasını istedi. Kampanya SABAH Ankara tarafından da gündeme getirilmişti.

TUNA'DAN YEŞİL IŞIK
Haberin ardından konu ile ilgili açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, " Onunla ilgili çalışıyoruz. Ümitköy tarafında oturan bir vatandaş, Eskişehir tarafından gelip Ümitköy tarafında bir yerde inmezse, Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne (AŞTİ) kadar gelip tekrar bir daha gitmesi gibi bir durum olmaması bakımından yolcuların inip binmelerine imkan sağlayacak ana giriş noktalarında yerlerin tespiti ile ilgili arkadaşlarımız çalışıyor. Otobüs yine AŞTİ'ye gelecek ama yolcularımız gidip gelme durumu olmayacak. Kendi bölgesinde inecek veya binecek" diye konuşmuştu.

4 BİN KİŞİ KATILDI
Otobüs firmaları AŞTİ dışında yolcu indirme ve bindirme işlemine karşı olduğunu açıklarken başkentliler sosyal medya üzerinden anket düzenleyerek cep terminali yapılmalı mı yoksa yapılmamalı mı diye sordu. Ankara Beyfendisi isimli Twitter kullanıcısı tarafından gerçekleştirilen ankete katılan 4 bin 145 kişinin yüzde 67'si 'Evet, mükemmel olur' yanıtını verirken yüzde 33'ü ise 'Hayır, AŞTİ yeterli' yanıtını verdi.

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Cep terminali mükemmel olur
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