Terör örgütlerinin halk üzerinde baskı ve korku oluşturmak, devlet güçlerini zarara uğratmak adına kullandığı bombalara, hayatlarını tehlikeye atarak müdahale eden bomba imha uzmanları, "ilk hatan, son hatan olur" sloganıyla çalışıyor. Türk Polis Teşkilatı'nın 173. kuruluş yıl dönümünde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı bomba imha ekiplerinin canları pahasına yaptığı müdahalelere tanıklık edildi. Devlet büyüklerini koruma ve güzergâhlarının kontrolleri ile terör operasyonlarında da görev üstlenen bomba imha ekiplerinin gündüz mesaisi, bomba imha robotu ve X-ray cihazının kontrolleriyle başlıyor. Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezine gelen tüm ihbarları değerlendiren Bomba İmha ve İncelme Şube Müdürlüğüne bağlı uzmanlar, olay yerine gittiklerinde öncelikle çevrede alınan güvenlik önlemlerini kontrol ediyor.

ÜST DÜZEY TEKNOLOJİYE SAHİPLER

?Şüpheli paketlere müdahale sırasında tedbirsiz davranılmasının facia ile sonuçlanabileceğini belirten uzmanlar, bunun için "İlk hatan, son hatan olur" prensibini akıllarından çıkarmıyor. Teknolojiyi en üst seviyede kullanan bomba imha uzmanlarının, olağanüstü durumlar hariç patlayıcılara elle müdahale etmesi ise kesinlikle yasak.