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Kupa için kritik viraj

Giriş Tarihi: 10.4.2018
Kupa için kritik viraj

Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası finali rövanş maçında bugün 'nın Belogarie takımını konuk edecek. TVF 'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi Yunanistan Voleybol Federasyonundan Georgios Georgouleas yönetecek. Rusya'daki ilk karşılaşmayı 3-0 kaybeden Ziraat Bankası, salondan 3-0 veya 3-1 galip ayrılması halinde maçı altın sete taşıyabilecek. Ziraat Bankası'nın takım kaptanı , yaptığı açıklamada, finalde güçlü bir rakibe karşı mücadele edeceklerini belirtti. Rusya'daki ilk maçta rakibin ataklarına engel olamadıklarını anlatan Ulaş, "Yarın Başkent Voleybol Salonu'nda taraftarların desteğiyle maçı altın sete taşıyıp kupayı kaldırmak istiyoruz. Kaliteli oyunculardan kurulu bir kadromuz var. Rakibimizi yenebilecek güçteyiz. Maça en iyi şekilde odaklanıp iyi bir oyun ortaya koymak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kupa için kritik viraj
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