Mamak Play-Off’ta

Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol 2. Ligi'nin son maçında Boluspor ile karşılaştı. Mamak Belediyesi Spor Salonu'nda oynanan maç son ana kadar nefes kesti. Evinde bileği bükülmeyen Yeşil- Beyazlılar sahadan 62-61 galip ayrılarak, Play-Off'lara katılmaya hak kazandı. Mamak Belediyesi Basketbol Takımı eleme turlarının ilk maçını 13 Nisan Cuma günü deplasmanda Bornova Belediyesi ile oynayacak. Her iki takımında karşılıklı sayılarla başladığı maçın ilk periyodunu Mamak Belediyesi Basketbol Takımı 22-20 önde kapattı. Yeşil-Beyazlılar, son çeyrekte rakibin baskılı oyununa rağmen sahadan 62-61 galip ayrılmasını bildi.

'ÇOK DAHA ÇETİN MAÇLAR OLACAK'

Ligin üst sıralarında bulunan bir takımı yenerek önemli bir galibiyet aldıkların ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Sahamızda rakiplerimizin adeta korkulu rüyası olduk. Ligi ilk 8'de tamamlayarak bir üst lige çıkmanın ilk adımı olan Play-off'lara katılmaya hak kazandık.Uzun bir maratonu başarılı bir şekilde tamamladınız. Play-off'larda çok daha çetin maçlar olacak. Ancak biz potansiyeli yüksek ve güçlü bir takımız" diye konuştu.