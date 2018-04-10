Mamak, projelerle dolu 1 yıl geçirdi

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül'ün başkanlık ettiği Nisan ayı meclis toplantısında, 2017 yılı faaliyet raporu görüşüldü. Toplantıda Mamak'a yapılan hizmetleri ayrıntılarıyla anlatan Akgül, 2017 yılı faaliyet raporunun belediye meclisi tarafından kabulüyle birlikte hizmete kaldıkları yerden devam edeceklerini söyledi. Projelerle dolu bir yılı daha geride bıraktıklarının altını çizen Başkan Akgül, yerel hizmetlerin yanı sıra ulusal ölçekte örnek gösterilebilecek projelere imza attıklarını kaydetti. Akgül, "Mamak Belediyesi olarak, ilçemizin ileriye gitmesine yönelik yatırımları hayata geçirdik, yeni projeleri üretmeye devam ediyoruz" dedi. 2009 yılında 80 milyon gelir bütçesi ile devraldıkları belediyeyi, 2017 yılında 333 milyona yükselttiklerini belirten Akgül, Ankara'ya değer katan bir belediye olarak 2018 yılının da açılışlarla dolu bir yıl olacağını sözlerine ekledi. İlçemizi spordan sanata, bilimden sosyal hayata, mimariden alt yapıya kadar çok sayıda yatırımla buluşturduk" şeklinde konuştu.

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