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Okullar liginde rekabet dorukta

Giriş Tarihi: 10.4.2018
Okullar liginde rekabet dorukta

Özellikle okul çağındaki çocukların spor yapma alışkanlığı kazanmasını ve profesyonel sporcuların düzenlenen "Okullar Ligi"nde müsabakalar öncesi çocuklar, açtıkları pankartlarla Afrin operasyonunda görev alan ve operasyon sırasında şehit olan Mehmetçiklerin yanında oldukları mesajını da veriyorlar. , basketbol, voleybol, futsal, masa tenisi ve sokak oyunları kategorilerinde ilk ve ortaokullardan bin 300 öğrencinin katılımıyla yapılan lig müsabakalarında Keçiören'deki 36 okuldan 80 takım yarışıyor.

MAYISTA BİTECEK
?Mayıs ayı ortasına kadar devam edecek müsabakalarda her branşta dereceye giren okullara kupaları, Spor Salonu'nda oynanacak final müsabakaları sonrası verilecek.

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Okullar liginde rekabet dorukta
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