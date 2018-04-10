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Onları ölüm bile ayıramadı

n’lı çiftin aracı Gölbaşı’nda karşı şeride geçerek hurdaya döndü. Kahramankazan'dan 'ya eşinin nü kutlamak için giden Kubat çifti dönüş yolunda meydana gelen kazada hayatını kaybetti, geriye acılı bir anne ve torun kaldı.

FATMA GÖKSU Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018
Onları ölüm bile ayıramadı

Başkentte yağmurlu havanın etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hâkimiyetini kaybeden 'ın aracı kargo kamyonunun altında kaldı. Babasını da 2,5 yaşındayken trafik sında kaybeden Güven Kubat'ın, annesinin tek göz ağrısı olduğu öğrenildi. 2011 yılında evlenen Kubat çiftinin parmakla gösterilen bir evlilik sürdüğü ve her özel günü kutladıkları öğrenildi. İlk kez dışarıda kutlamak isteyen çift, dönüş yolunda geçirdikleri talihsiz kazada hayatını kaybetti.

KARGO KAMYONUNA ÇARPTI
?Evlilikleri dillere destan olan Aylin ve Güven çiftini ölüm bile ayıramadı. Eşi Aylin'in 26. yaş gününü kutlamak için 'da bir doğum günü kutlaması hazırlayan Güven Kubat, 23.30 sıralarında mutlu bir şekilde Ankara'dan evlerine dönerken talihsiz bir kaza geçirdi. Güven Kubat'ın (37) kullandığı 06 BH 9984 plakalı otomobil, Ankara-İstanbul karayolu Mahallesi mevkisinde karşı şeride geçerek Remzi İnce (56) yönetimindeki 06 DSU 12 plakalı kargo kamyonu ile çarpıştı. Kaygan yolda kamyonun altına giren araç paramparça oldu. Canından çok sevdiği eşi Aylin Kubat kaza yerinde hayatını kaybederken Güven Kubat ise eşinden saatler sonra kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BABASINI TRAFİK KAZASINDA KAYBETMİŞ
Kazanın yaşandığı günün sabahında köylerinde olduğu öğrenilen çiftin el ele gezdiğini ifade eden yakınları, çiftin oğullarına bir kardeş planladıklarını da söyledi. Çiftin, kaza sabahı bir akrabasına mevlit okuttuğu köy konağında, ertesi gün cenaze namazları kılındı... Cenazeye çiftin yakınları akın etti. Babası Doğan Kubat'ı da 13 Nisan'da kaybeden Güven Kubat geride gözü yaşlı bir anne ve 6 yaşında bir evlat bıraktı...

CENAZEDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU
Akrabalarından Ümmühan Tandoğan, "Akrabalarının mevlidi vardı, ölüm yıldönümü için. Güven ve Aylin de gülüşerek oğullarının elinden tuttular, mutlu mesut geldiler. Yakın zamanda köye yerleşeceklerdi, evleri Kazan'daydı. 'Bir oğlun var, bir de Zeynep ya da Ayşe olsun dedim'… Bir kızı olsun istiyordu" dedi. Kahramankazan Çimşit köyü mezarlığına defnedilen Kubat çiftinin cenazesinde gözyaşları sel oldu.

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